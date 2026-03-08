Espana agencias

Casimiro: "Su defensa nos generó bastante dudas"

Lugo, 8 mar (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, apuntó al trabajo defensivo del Barça como la clave para que el equipo azulgrana rompiese tan rápido el duelo que ambos protagonizaron este domingo en el Pazo Provincial de Lugo.

“El partido lo rompen, sobre todo, debido a situaciones tácticas en las que hacen muy bien los bloques directos e indirectos. Ese tipo de defensa nos generó bastante dudas en ataque porque jugamos sin fluidez. Y luego también es cierto que estuvieron superacertados”, comentó en rueda de prensa.

El técnico breoganista recordó que el Barça llegaba “con más ritmo” que su equipo porque no paró de competir por la disputa de la Copa del Rey y la Euroliga, aunque incidió en el trabajo defensivo del rival.

“Independientemente de que puedan llegar a este partido con más ritmo porque sus jugadores no han parado y nosotros hemos tenido tres días para entrenar, eso no sirve de excusa. La clave ha estado en la táctica defensiva que han utilizado para pararnos”, destacó.

Casimiro aplaudió “la actitud” de sus jugadores porque nunca dejaron “de intentarlo” ante un rival que, a su juicio, “jugó muy bien desde la defensa”.

“En general, el Barça ha estado muy concentrado y nos ha bloqueado en ataque”, señaló el preparador breoganista, quien admitió que en el último cuarto el Barça “levantó el pie del acelerador” y eso les permitió encontrar mejores posiciones de tiro. EFE

