Carreras y Rüdiger, al margen, pero estarán ante el City

Madrid, 8 mar (EFE).- El Real Madrid completó su segundo entrenamiento de preparación del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que el miércoles disputa ante el Manchester City, aún sin Álvaro Carreras, que protagoniza una buena recuperación y podrá jugar el partido.

Aún sin el francés Kylian Mbappé, que completó en París su última sesión de recuperación antes de volar a la capital de España y reincorporarse el lunes al trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas, el Real Madrid aumentó la carga de cara al City.

Álvaro Arbeloa juntó a los titulares que el viernes vencieron en Balaídos al Celta en LaLiga con el grupo reducido que se ejercitó el sábado, integrado por Andriy Lunin, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Fran García, Franco Mastantuono y Gonzalo García.

Se ausentó el defensa alemán Antonio Rüdiger, que jugó en Vigo con molestias musculares y aumentó el tiempo de recuperación antes de sumarse al grupo en la sesión del lunes, según informan a EFE fuentes del club, que confirman también la presencia de Carreras frente al City.

El lateral izquierdo, baja por sanción en Balaídos, arrastra un fuerte golpe en el gemelo izquierdo sufrido el pasado lunes ante el Getafe. Este domingo se mantuvo al margen del grupo, pero ya realizó una parte de su recuperación sobre el césped. Protagoniza una buena evolución y el lunes podrá reincorporarse al trabajo junto a sus compañeros, para estar a disposición de Arbeloa en la convocatoria y para el equipo titular si lo estima oportuno.

También recuperará para la gran cita europea el técnico madridista al francés Eduardo Camavinga, tras ausentarse los dos últimos partidos por una fuerte infección bucal. El centrocampista aumentó la carga de trabajo el domingo en Valdebebas con buenas sensaciones.

Sigue siendo baja el inglés Jude Bellingham, que volvió a trabajar en solitario sobre el césped avanzando en su recuperación, y los lesionados Éder Militao, David Alaba, Dani Ceballos y Rodrygo, todos descartados para el encuentro del miércoles. En las próximas horas el delantero brasileño será intervenido de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lesión por la que se pierde lo que resta de temporada y el Mundial. EFE

