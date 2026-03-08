Bradbury gana en Johannesburgo y rompe el sueño de Jarvis de enlazar tres victorias

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El jugador inglés Dan Bradbury conquistó este domingo el Abierto Joburg del DP World Tour, disputado en Johannesburgo, donde ya ganó en noviembre de 2022, e impidió que el sudafricano Casey Jarvis igualara el récord de encadenar tres victorias seguidas en el circuito europeo.

Jarvis perseguía el hito de emular al español Severiano Ballesteros y al británico Nick Faldo, pero un fallo en un 'putt' fácil en el último hoyo le dejó con -16, a un golpe de Bradbury, que solo tuvo que hacer el par en el 18 para amarrar el triunfo.

Con casi un centenar de torneos a sus espaldas, el inglés, de 25 años y 171 en el ránking mundial, repite triunfo en el Joburg y suma su tercer título del DP World Tour después de vencer también en el Abierto de Francia en 2024.

Bradbury terminó la última ronda con 65 golpes, cinco bajo el par del campo, con un total de -17, uno menos que Jarvis y que el inglés Brandon Robinson-Thompson, quien también desperdició la ocasión de ir al menos al desempate.

Robinson-Thompson llevaba tres golpes de ventaja sobre su compatriota a falta de cinco hoyos, pero no supo mantener la ventaja.

Es la primera victoria de un jugador inglés en esta temporada en el DP world Tour, después de que la última la obtuviera el pasado mes de noviembre Matt Fitzpatrick en la final del circuito. EFE