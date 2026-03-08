Espana agencias

Bradbury gana en Johannesburgo y rompe el sueño de Jarvis de enlazar tres victorias

Guardar

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El jugador inglés Dan Bradbury conquistó este domingo el Abierto Joburg del DP World Tour, disputado en Johannesburgo, donde ya ganó en noviembre de 2022, e impidió que el sudafricano Casey Jarvis igualara el récord de encadenar tres victorias seguidas en el circuito europeo.

Jarvis perseguía el hito de emular al español Severiano Ballesteros y al británico Nick Faldo, pero un fallo en un 'putt' fácil en el último hoyo le dejó con -16, a un golpe de Bradbury, que solo tuvo que hacer el par en el 18 para amarrar el triunfo.

Con casi un centenar de torneos a sus espaldas, el inglés, de 25 años y 171 en el ránking mundial, repite triunfo en el Joburg y suma su tercer título del DP World Tour después de vencer también en el Abierto de Francia en 2024.

Bradbury terminó la última ronda con 65 golpes, cinco bajo el par del campo, con un total de -17, uno menos que Jarvis y que el inglés Brandon Robinson-Thompson, quien también desperdició la ocasión de ir al menos al desempate.

Robinson-Thompson llevaba tres golpes de ventaja sobre su compatriota a falta de cinco hoyos, pero no supo mantener la ventaja.

Es la primera victoria de un jugador inglés en esta temporada en el DP world Tour, después de que la última la obtuviera el pasado mes de noviembre Matt Fitzpatrick en la final del circuito. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Victoria Vera: "El destape es una palabra horrenda y es franquista"

Infobae

Cuatro personas heridas en el accidente de Adamuz permanecen hospitalizadas

Infobae

España podría electrificar hasta el 78 % de sus ferris para 2035, según un estudio

Infobae

Diego García y Antía Chamosa, primeros campeones de España de medio maratón en Cieza

Infobae

Pellegrini rota con 7 cambios; Bordalás recupera a Djené y Abqar para su once

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso critica los “eslóganes vacíos

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La tenista húngara Panna Udvardy

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival