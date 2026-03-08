Espana agencias

Bordalás: "Espero que no nos traicionen y no nos confundan los elogios"

Guardar

Getafe (Madrid), 8 mar (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este domingo, tras la victoria de su equipo sobre el Betis (2-0), que espera que a sus jugadores no les traicionen ni confundan los elogios después de acumular una sola derrota en sus últimos siete encuentros.

"No hemos conseguido absolutamente nada. No es habitual disfrutar de tantas alegrías y que no nos traicionen y confundan los elogios. "Estamos muy contentos y felices por la victoria. Ha sido una victoria muy trabajada. Tenemos mucho mérito de tener 35 puntos por de donde venimos de la temporada. Si en diciembre nos dicen que hubiésemos tenido estos puntos, no lo habríamos creído", comentó.

Bordalás recordó que la temporada pasada, si hubiesen ganado un partido a Las Palmas, habrían conseguido la salvación. Perdieron, después acumularon siete jornadas sin ganar, y terminaron sufriendo para conseguir la permanencia.

"Esto es Primera División. Disfrutar del momento y es verdad que tenemos una racha muy buena. Los jugadores han hecho a la perfección lo que pedía el partido en cada momento. Han trabajado de manera sobresaliente. Estamos muy contentos, pero esto continúa".

"Antes tuvimos muy buenos partidos que se fueron en los instantes finales. Lo hablamos en muchos momentos, que había que corregir. Los chicos que han venido lo han hecho con una ilusión bárbara. Pero los que estaban lo han hecho muy bien y han ayudado a los que han venido. Cuando comenzó el campeonato, con 12 fichas, se compitió igual en Sevilla y en Vigo. Hay que seguir mejorando. El equipo está más sólido y fiable y Soria está en un momento increíble. Todos".

Para el meta David Soria, tuvo también más palabras de elogio: "Es nuestro capitán. Es un jugador que viene haciendo temporadas increíbles. Está en un estado de forma increíble. Aporta en el día a día con todos los compañeros. Nos ayuda muchísimo, sin ninguna duda. Hay muchos jugadores que están en un estado de forma increíble. Para eso estamos trabajando".

Asimismo indicó que ahora solo piensa en el próximo encuentro, ante el Atlético de Madrid, y señaló que perder solo un partido de siete es algo que está al alcance de muy pocos equipos: "solo de los grandes. Tenemos que seguir trabajando y afrontar todos los encuentros con el mayor de los respetos a los rivales".

Preguntado por Luis Milla, indicó que es un jugador que sabe lo que necesita el equipo y que a veces transmite órdenes de tranquilidad para que no haya desequilibrio con sus compañeros.

"Pero a veces hay que transmitírselo a él también, se va hacia arriba con ganas. Hoy en día los equipos tienen mucha verticalidad. Muy contento con su trabajo y el de sus compañeros".

Por último, se refirió a los jugadores que ha firmado el Getafe en el mrecado de invierno: "Tanto la dirección deportiva con Toni Muñoz y los técnicos vamos de la mano, igual que con el presidente. Estuvimos muy de acuerdo. Estábamos limitados a nivel económico, han tenido que reinventarse y buscar a chicos que estaban jugando muy poco, casi nada. Han venido con una ilusión enorme, el vestuario les ha recibido con los brazos abiertos. Se están dejando todo y estamos muy contentos. Ellos también están muy agradecidos al Getafe y a todos nosotros". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Albares confirma la evacuación "con éxito" de la Embajada de España en Irán

El titular de Exteriores anunció que tanto el embajador como el equipo esencial lograron salir de Teherán y ya están fuera de peligro tras cruzar a Azerbaiyán, destacando como prioridad la protección del personal diplomático y españoles en la región

Albares confirma la evacuación "con

Soria: "Hay una distancia respetable respecto al descenso, pero no está hecho"

Infobae

110-84. El Valencia Basket arrolla al UCAM Murcia al ritmo de Jean Montero

Infobae

China arrebata a Ucrania el primer puesto del medallero

Infobae

Jonathan Viera: "En este tramo final hay que apretar en casa"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el patrimonio de

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre perseguido en Austria por cometer una decena de atracos supermercados

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”