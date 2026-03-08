Bordalás: "Espero que no nos traicionen y no nos confundan los elogios"

Getafe (Madrid), 8 mar (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este domingo, tras la victoria de su equipo sobre el Betis (2-0), que espera que a sus jugadores no les traicionen ni confundan los elogios después de acumular una sola derrota en sus últimos siete encuentros.

"No hemos conseguido absolutamente nada. No es habitual disfrutar de tantas alegrías y que no nos traicionen y confundan los elogios. "Estamos muy contentos y felices por la victoria. Ha sido una victoria muy trabajada. Tenemos mucho mérito de tener 35 puntos por de donde venimos de la temporada. Si en diciembre nos dicen que hubiésemos tenido estos puntos, no lo habríamos creído", comentó.

Bordalás recordó que la temporada pasada, si hubiesen ganado un partido a Las Palmas, habrían conseguido la salvación. Perdieron, después acumularon siete jornadas sin ganar, y terminaron sufriendo para conseguir la permanencia.

"Esto es Primera División. Disfrutar del momento y es verdad que tenemos una racha muy buena. Los jugadores han hecho a la perfección lo que pedía el partido en cada momento. Han trabajado de manera sobresaliente. Estamos muy contentos, pero esto continúa".

"Antes tuvimos muy buenos partidos que se fueron en los instantes finales. Lo hablamos en muchos momentos, que había que corregir. Los chicos que han venido lo han hecho con una ilusión bárbara. Pero los que estaban lo han hecho muy bien y han ayudado a los que han venido. Cuando comenzó el campeonato, con 12 fichas, se compitió igual en Sevilla y en Vigo. Hay que seguir mejorando. El equipo está más sólido y fiable y Soria está en un momento increíble. Todos".

Para el meta David Soria, tuvo también más palabras de elogio: "Es nuestro capitán. Es un jugador que viene haciendo temporadas increíbles. Está en un estado de forma increíble. Aporta en el día a día con todos los compañeros. Nos ayuda muchísimo, sin ninguna duda. Hay muchos jugadores que están en un estado de forma increíble. Para eso estamos trabajando".

Asimismo indicó que ahora solo piensa en el próximo encuentro, ante el Atlético de Madrid, y señaló que perder solo un partido de siete es algo que está al alcance de muy pocos equipos: "solo de los grandes. Tenemos que seguir trabajando y afrontar todos los encuentros con el mayor de los respetos a los rivales".

Preguntado por Luis Milla, indicó que es un jugador que sabe lo que necesita el equipo y que a veces transmite órdenes de tranquilidad para que no haya desequilibrio con sus compañeros.

"Pero a veces hay que transmitírselo a él también, se va hacia arriba con ganas. Hoy en día los equipos tienen mucha verticalidad. Muy contento con su trabajo y el de sus compañeros".

Por último, se refirió a los jugadores que ha firmado el Getafe en el mrecado de invierno: "Tanto la dirección deportiva con Toni Muñoz y los técnicos vamos de la mano, igual que con el presidente. Estuvimos muy de acuerdo. Estábamos limitados a nivel económico, han tenido que reinventarse y buscar a chicos que estaban jugando muy poco, casi nada. Han venido con una ilusión enorme, el vestuario les ha recibido con los brazos abiertos. Se están dejando todo y estamos muy contentos. Ellos también están muy agradecidos al Getafe y a todos nosotros". EFE