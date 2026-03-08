Bartra: "Hay que mirar mucho hacia dentro porque hay que dar un paso hacia delante"

Getafe (Madrid), 8 mar (EFE).- Marc Bartra, defensa del Betis, afirmó este domingo, después de perder 2-0 ante el Getafe, que su equipo tiene "que mirar hacia dentro" para dar un paso adelante y volver a la senda de la victoria en LaLiga.

"Veníamos de un golpe anímico importante en el derbi, de hacer una gran primera parte. El míster lo sabía, iba a hacer bastante cambios para intentar tirar para delante y no hemos estado nada bien. No hemos ganado las segundas jugadas. Hay que mirar mucho hacia dentro porque hay que dar un paso hacia delante, hoy no lo hemos dado y duele mucho", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Además, indicó que el Betis tiene jugadores experimentados que habitualmente no disfrutan de minutos y que cuando juegan lo hacen bien, aunque contra el Getafe no fueron capaces. "Hoy eramos bastantes que no teníamos continuidad pero no es excusa. No hemos estado cómodos en ningún momento. Nos faltó profundidad", apuntó. EFE