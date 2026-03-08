Espana agencias

Austriacos Tschofenig y Hörl ganan la prueba por parejas ('super-team') de saltos de Lahti

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- Austria, para la que saltaron Daniel Tschofenig -vencedor individual el sábado- y Jan Hörl, ganó la prueba por parejas ('super-team') de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico disputada este domingo en el trampolín largo de Lahti, en Finlandia.

Tschofenig y Hörl sumaron, en las tres rondas de la prueba, un total de 858,6 puntos, exactamente 21,8 más que la pareja eslovena, integrada por Domen Prevc -que el viernes se aseguró matemáticamente la consecución de la Copa del Mundo- y Anze Lanisek, segunda este domingo.

Finlandia, para la que saltaron Niko Kytösaho y Antti Aalto, acabó tercera, a 55,3 puntos de la pareja austriaca, cuyo triunfo fue incontestable en la estación finlandesa. EFE

