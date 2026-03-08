Antonelli (Mercedes), tras ser segundo: “Ha sido el mejor comienzo que podíamos tener”

Redacción deportes, 8 mar.- El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, se mostró contento tras acabar segundo y confirmar el doblete de la escudería alemana con el triunfo de su compañero George Russell en Australia, aseverando que es “el mejor comienzo que podíamos haber tenido”.
En el plano personal, “he salido muy mal y he perdido muchas posiciones de inicio, por lo que he tenido que remontar. Pero en general ha sido una buena carrera”.
Para el transalpino, “el modo adelantamiento es tan potente que puedes recuperar mucho. En definitiva, hemos tenido un buen ritmo al final”, concluyó. EFE
dhr-fc
Últimas Noticias
Neuer, baja ante el Atalanta “por una pequeña rotura muscular” en el gemelo izquierdo
Felipe VI felicita a Pascual por su plata: "Reconoce tu talento y capacidad de superación"
La suiza Elise Chabbey se viste de Vollering para ganar la Strade Bianche
25 años sin mili: del 'Cetme' a la ciberdefensa
Hamilton: “Ha sido un fin de semana positivo, pero podemos mejorar”
MÁS NOTICIAS