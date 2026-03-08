Antonelli (Mercedes), tras ser segundo: “Ha sido el mejor comienzo que podíamos tener”

Redacción deportes, 8 mar.- El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, se mostró contento tras acabar segundo y confirmar el doblete de la escudería alemana con el triunfo de su compañero George Russell en Australia, aseverando que es “el mejor comienzo que podíamos haber tenido”.

En el plano personal, “he salido muy mal y he perdido muchas posiciones de inicio, por lo que he tenido que remontar. Pero en general ha sido una buena carrera”.

Para el transalpino, “el modo adelantamiento es tan potente que puedes recuperar mucho. En definitiva, hemos tenido un buen ritmo al final”, concluyó. EFE

