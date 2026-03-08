Andreeva arrolla a Solana Sierra con un doble 6-0 en 52 minutos

Chicago (EE.UU.), 7 mar (EFE).- La rusa Mirra Andreeva, número ocho del ránking mundial, arrolló este sábado con un doble 6-0 a la argentina Solana Sierra (n.65) y voló a la tercera ronda del torneo de Indian Wells.

Andreeva, campeona de la última edición, tan solo necesitó 52 minutos para eliminar a Sierra y celebró su victoria número 100 en el circuito WTA.

La jugadora rusa, de 18 años, puede convertirse en la segunda mujer capaz de conquistar dos títulos consecutivos en el cemento californiano, después de Martina Navratilova.

En la tercera ronda, Andreeva se medirá con una entre la checa Katerina Siniakova y la canadiense Leylah Fernández. EFE