Ana Redondo: "Mola más, es más erótica la igualdad que la imposición machista"

Valladolid, 8 mar (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado este domingo, Día Internacional de la Mujer, a los jóvenes para que consideren que la igualdad "mola más" y "es más erótica" que la "imposición machista", que ha pedido combatir con una mirada feminista internacional, dirigida a territorios como Irán, Afganistán y Ucrania.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación convocada en Valladolid por el Día Internacional de la Mujer, Redondo ha recordado que esta jornada debe ser de celebración pero también de reivindicación, para defender a las mujeres que en Irán "están sufriendo la violencia de la guerra" después de haber padecido antes "con el régimen de los ayatolás", o a las mujeres afganas que "están en esa cárcel" con todos sus derechos reprimidos.

Se ha acordado también de las ucranianas que "llevan 4 años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel" y a otras mujeres que en distintos puntos del planeta "siguen sufriendo la violencia y la el rechazo a sus derechos".

En referencia a los jóvenes y las jóvenes, Redondo ha asegurado que deben salir del esquema planteado por el machismo: "Queremos especialmente decírselo a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, es mucho más importante, mola más, es más erótica la igualdad que la imposición machista, que consideren esa posibilidad".

"La igualdad es mucho más erótica que la imposición machista. El tratar a una mujer de igual a igual es mucho más satisfactorio para los hombres también, por supuesto, y desde luego para las mujeres", ha argumentado Redondo.

La ministra ha apelado a "cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance" como fórmula para evitar la limitación de derechos que conduce al "paternalismo" y a la "sumisión".

Redondo ha celebrado que las mujeres participen en estas marchas como muestra de que quieren "igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad real y efectiva", a la que agregar la paz, porque "la igualdad es pacifismo y el feminismo es pacifista".

"Por eso hoy también desde este 8M reivindicamos la paz y el 'no a la guerra'", ha concluido.EFE

