Alonso: “Mientras no esté la unidad de potencia, tenemos que mejorar en pequeñas cosas”

Redacción deportes, 8 mar.- El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, señaló tras abandonar en el Gran Premio de Australia que “hemos intentado dar el mayor número de vueltas posibles para ayudar al equipo. Mientras no esté la unidad de potencia para terminar carreras, tenemos que mejorar en pequeñas cosas”.

El asturiano, que amagó con abandonar en la vuelta 15 y que posteriormente se reenganchó para improvisar un ‘mini-test’ con el monoplaza, reconoció que “en esa vuelta vimos un dato anómalo en la telemetría. Se solucionó y volvimos a pista para probar. Luego volvimos a parar; sabíamos que era una carrera casi imposible de acabar”.

Con respecto a la salida, donde alcanzó la décima plaza sorprendiendo a propios y extraños pese a los innumerables problemas de su coche, señaló que “es una cuestión más de instinto que de motor. Llevo 24 años sintiéndome superior y en la 25 me sigo sintiendo superior”, agregó con sutil sonrisa.

“Es la primera vez que hacemos la vuelta de formación, la salida, el despliegue de energía, porque en los test de Bahréin no pudimos. Mientras no esté la unidad de potencia que esperamos, como equipo tendremos que mejorar algunas cosas. En Japón quizás llegue alguna mejora y baterías, pero China será otra carrera de máxima cautela”, concluyó. EFE

