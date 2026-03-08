Almeyda: "Esto es largo y lo importante es sumar"

Sevilla, 8 mar (EFE).- Matías Almeyda, entrenador argentino del Sevilla, valoró el empate de su equipo ante el Rayo Vallecano (1-1) y dijo que "esto es largo, quedan varias fechas y lo importante acá es sumar".

Almeyda, quien cumplió el tercero de sus siete partidos de sanción, consideró que el técnico rayista, Íñigo Pérez, "hizo cambios buenos porque su gol vino así".

"Siempre remarco la entrega de mis jugadores. No es fácil jugar contra el Rayo, tienen mucha movilidad. Era retroceder para sacar un poco de espacio y, una vez recuperar, salir con mayor velocidad al contragolpe", afirmó el técnico bonaerense.

Sobre el partido, comentó: "teniendo en cuenta sus laterales ofensivos, había que contrarrestar eso en fase defensiva: por momentos fuimos apresurados. Íbamos mucho para el medio en lugar de abrir, pero no es fácil", explicó.

Sobre la lesión de César Azpilicueta, esperó que "no sea mucho: es el cerebro que tenemos junto a (Nemanja) Gudelj", aseveró. EFE

lhg/cb/og