Espana agencias

Alcaraz dice que le encantaría jugar al baloncesto con Jimmy Butler

Guardar

Chicago (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, aseguró este sábado, tras su debut con victoria en Indian Wells contra el búlgaro Grigor Dimitrov, que le "encantaría" jugar al baloncesto alguna vez con Jimmy Butler, presente en la pista central para ver su partido.

"En realidad él nunca me vio jugar al baloncesto para nada, pero me encantaría, solo poder ir a uno de sus entrenamientos cuando ya esté bien de nuevo", dijo Butler en la rueda de prensa posterior a su victoria 6-3 y 6-2 contra Dimitrov.

"Quiero que me vea, cómo tiro, cómo juego, y luego recibir unos consejos", añadió el murciano, que tiene un fuerte vínculo de amistad con el jugador de los Golden State Warriors.

Butler pudo acudir al partido de Alcaraz porque está realizando la rehabilitación por su lesión de cruzado cerca de Indian Wells.

"Solo le conté un poco (sobre el tenis). Lo vi jugar unas cuantas veces, pero era solo por diversión aquí en los torneos o después de un partido, así que no podía darle consejos", aseguró.

"Pero me gustaría saltar a la pista y ser su 'entrenador' en algún momento", prosiguió.

Alcaraz manifestó su alegría por el hecho de que Butler se haya tomado el tiempo de ir a verle competir.

Sobre su partido, el murciano consideró que jugó "muy bien" pese a que las condiciones fueran complicadas por el viento.

"Conseguí superar todos los objetivos que me había puesto para este partido, así que muy contento de ganar en dos sets", dijo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Prorrogan hasta el lunes la detención de la mujer investigada por la muerte de su bebé

Infobae

Abascal afirma que Mañueco renuncia a pactar con Vox por su alusión a los inmigrantes

Infobae

Duelo de reencuentros y el Rácing en busca de ser más líder ante el Córdoba

Infobae

Víctor García pitará el Villarreal-Elche y José Luis Guzmán, el Valencia-Alavés

Infobae

El Salvador acoge torneo internacional de kombat taekwondo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’