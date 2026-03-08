Espana agencias

Alberto Suárez: Mi sueño es estar en mis quintos JJOO en Los Ángeles

Rafael Peña

Ceuta, 8 mar (EFE).- El deportista paralímpico español Alberto Suárez, considerado uno de los referentes del maratón nacional, se ha fijado como "sueño y objetivo" estar en Los Ángeles 2028 en un deporte "que cada vez tiene más visibilidad y reconocimiento" y donde siempre dice que hay que ir "con los pies en el suelo".

En una entrevista con EFE en Ceuta, ciudad donde ha competido en la carrera 'La Cuna de La Legión' en la modalidad de 20 kilómetros, Alberto Suárez Laso (Oviedo, 1977) ha afirmado que para estar en su quinta cita olímpica "hay que estar muy centrado". "Mis medallas están ahí y es un gran premio porque es difícil de superar y acudir a Los Ángeles con 50 años sería ya una gran recompensa", dijo.

En este sentido, el atleta español ha afirmado que "estaría en Los Ángeles con 50 años, pero los deportistas somos tan ambiciosos que una vez que estás allí pelearás por lo más alto porque de lo contrario faltaría al respeto de los Juegos" y siempre aspira "a lo máximo".

Oro en Londres 2012, plata en Río de Janeiro 2016 y París 2024 y diploma en Tokio 2020 con un quinto puesto, el asturiano no tiene "objetivos a gran escala" en este 2026 porque está a la espera de que en el 2027 salga el Mundial de Maratón donde espera "conseguir la plaza que da acceso a Los Ángeles".

El campeón del mundo y campeón de Europa en distintas disciplinas (10.000 metros y 5.000 metros) tiene claro que la receta para estar en cinco Olimpiadas es sencilla: "intentar cuidarse, que las lesiones te respeten y tener la dedicación que este deporte conlleva cumpliendo objetivos y si no los logras coger experiencias para los siguientes".

Tras debutar de manera internacional en el Europeo de 2010, Alberto Suárez ha afirmado que el deporte paralímpico español está en "fase de crecimiento, sobre todo desde París, donde está equiparado tanto en premios como en lo demás" porque son deportistas profesionales. "La salud del deporte paralímpico es buena aunque quede camino por recorrer", apuntó.

Alberto Suárez, que logró la plata en la maratón de los JJOO de París'2024 con un registro de 2:24:02, ha afirmado a EFE que "todavía" están "esperando tener las mismas horas de retransmisión que los JJOO", pero ha incidido en que "todo lo que venga a sumar siempre es positivo".

En su caso particular dice que es un "orgullo" ser considerado como un referente aunque empezó a correr "por pasar el rato y olvidar el diagnóstico médico". "Sigo con esa filosofía de disfrutar de lo que hago, lo cual intento y lograr medallas también ayuda para seguir adelante", indicó.

En su opinión, es "muy importante y muy bueno" que cada día los ciudadanos "conocen más el deporte para personas con discapacidad, lo cual pone en valor todo lo que haces". "Yo que tengo que la suerte de haber vivido en una villa olímpica, puedo contar historias de superación que ni te imaginas que podían pasar, lo cual te hace valorar lo que hacemos", comentó.

"La ciudadanía nos ayuda a que seamos menos invisibles y nos apoyen las instituciones y los ayuntamientos en todo lo que hacemos. Queda mucho trabajo porque todavía hay sitio donde superar las barreras arquitectónicas pero poco a poco se alcanzan metas y ver los estadios de los JJOO llenos nos motiva para que nos tengan presentes día a día", dijo.

A la hora de hablar de rivales para las Olimpiadas, el maratoniano tiene claro que el marroquí El-Amin Chentuf es su principal rival.

"Desde 2012 hasta la actualidad ha sido mi principal adversario, nos vemos en muchos maratones, pero ya somos veteranos y hay gente joven que está apretando mucho por detrás como los tunecinos, los ecuatorianos y los japoneses, que siempre tienen muy presente la cultura del maratón", señaló. EFE

