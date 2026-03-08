Albares reafirma su feminismo en un vídeo con ministros de Exteriores de todo el mundo

Madrid, 08 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reafirmado este domingo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, su compromiso con la política feminista, en un vídeo en el que aparece junto a catorce homólogos de distintos países del mundo.

En el vídeo, difundido por el ministerio español, participan los ministros de Asuntos Exteriores de Liberia, Mongolia, Francia, Islandia, República Dominicana, Jamaica, Sudáfrica, Eslovenia, Luxemburgo, Colombia, Bélgica, Costa Rica, Irlanda y Uruguay.

Albares, junto a sus catorce colegas, subraya que "avanzar en igualdad es avanzar en justicia, en democracia, y en un mundo más seguro".

En esa línea, Exteriores ha recordado que España acogerá en Madrid la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista los próximos días 2 y 3 de junio, una cita que reunirá a gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil para fortalecer alianzas y avanzar hacia una "diplomacia transformadora guiada por la igualdad".

El ministerio ha aprovechado además la ocasión de este 8 de marzo para condenar la opresión que sufren las mujeres, especialmente en algunos países como Irán y Afganistán.​

La Política Exterior Feminista se despliega como una política de Estado que incorpora la igualdad de género en todos los ámbitos de la acción exterior, desde la diplomacia bilateral y la actuación en la Unión Europea hasta la participación en los foros multilaterales y la cooperación para el desarrollo.

Para reforzar su implementación, el ministerio creó en 2021 la figura de la Embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista, responsable de coordinar esta agenda en toda la red exterior y de impulsar la integración de la perspectiva de género en las posiciones y acciones del Ministerio

Las prioridades de esta política abarcan la proyección de una agenda exterior feminista; la igualdad en el servicio exterior mediante la promoción de la paridad y del acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad; la coordinación entre instituciones para asegurar un enfoque integral de la igualdad y la rendición de cuentas mediante mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir los avances y resultados alcanzados.

Entre otras iniciativas derivadas de esta política, el ministerio creó en 2025 el galardón Isabel Oyarzábal (primera mujer embajadora de España), que reconocerá anualmente la excelencia de mujeres y organizaciones en la diplomacia y las relaciones internacionales.

En enero de 2026, el Ministerio presentó la primera Estrategia de Cooperación Feminista, que consolida el enfoque de igualdad en la política de cooperación y establece prioridades dirigidas a transformar de manera efectiva la vida de mujeres y niñas a través de la cooperación internacional para el desarrollo.

La Estrategia pone el acento en el empoderamiento de las mujeres, la eliminación de las brechas estructurales de desigualdad, la erradicación de todas las formas de violencia, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a servicios esenciales y la participación de las mujeres en la toma de decisiones.

Exteriores señala, en un comunicado, que su compromiso con la igualdad también se refleja en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y en el nuevo Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2025-2030, presentado el pasado 2 de marzo y enfocado a lograr la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones y en todas las fases de la prevención, la gestión y la resolución de conflictos

En cuanto a su servicio exterior, el Ministerio recuerda que su red de embajadas y consulados presta asistencia a mujeres españolas víctimas de violencia de género fuera de España; impulsa iniciativas que amplifican la voz de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres afganas y promueven la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos.

Entre las iniciativas destaca la conferencia HearUs, celebrada anualmente en la sede de Exteriores, que reúne a activistas afganas y representantes de Naciones Unidas y de la sociedad civil para consensuar una agenda de justicia, protección y participación significativa de las mujeres afganas en todos los procesos políticos relacionados con el futuro de su país.EFE