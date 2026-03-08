Espana agencias

Albares advierte del alza de los precios y de posible llegada de refugiados por la guerra

Madrid, 8 mar (EFE).- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha alertado de que la guerra en Irán afecta más a Europa que a su "promotor", Estados Unidos, y ha advertido de que está en juego "el alza del coste de la vida" y "la llegada masiva y descontrolada de refugiados desesperados".

En una entrevista con El País, publicada este domingo, el titular de Exteriores recalca que "todo eso está en juego por una guerra de la que ni se informó ni se preguntó a Europa" y vuelve a enarbolar el 'No a la guerra' contra un conflicto que califica de "violación flagrante del derecho internacional con consecuencias incalculables".

Además de en el alza de los precios energéticos, Albares pone el foco en los movimientos de población y recuerda la llegada de un millón de refugiados sirios a Europa por la guerra en 2015.

Ahora "estamos hablando de un país como Irán, de casi cien millones de personas. Podríamos estar ante un movimiento de población, como ocurrió en Siria, pero de unas dimensiones mucho mayores", recalca Albares.

El ministro de Exteriores ha insistido en que no debe haber una coerción de Estados Unidos a España por su oposición a la guerra, y que el país tiene el derecho de su lado y ha defendido de nuevo la negativa a que Estados Unidos emplee las bases de la OTAN en esta guerra. Además, ha pedido una "voz más firme, más clara, más contundente" por parte de la Unión Europea.

Albares ha apuntado que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no informó a los países de la Alianza de que Irán estaba a punto de tener armas nucleares y recalca que "en cualquier caso, nada justifica una guerra unilateral, sin informar a socios y aliados, en una violación del derecho internacional". Reclama una desescalada y volver a la mesa de negociación.

Respecto a la propuesta de Francia de crear una coalición para preservar las vías marítimas esenciales, como el estrecho de Ormuz, ha señalado: "No estamos ahora mismo en eso. No he tenido ningún contacto con mi colega francés al respecto".

Albares ha destacado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no comprende lo que habla" al sostener que "para hablar de derecho internacional antes hay que respetar los derechos humanos", puesto que los derechos humanos, señala el ministro, "son parte del derecho internacional", es "la misma cosa".

Además, Albares considera que Feijóo "se siente cómodo siendo el líder del partido de la guerra, como lo fue (José María) Aznar en Irak".

También ha explicado el titular de Exteriores que la evacuación de la embajada española en Irán se produjo este sábado "porque no se daban las condiciones mínimas de seguridad", al tiempo que se ha comprometido a mantener abiertas las operaciones de evacuación de ciudadanos españoles. EFE

