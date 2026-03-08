98-109. Los Celtics y Tatum dan otro golpe en la mesa

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 8 mar (EFE).- Los Boston Celtics dieron este domingo otro golpe en la mesa y cortaron la racha de siete victorias consecutivas de los Cleveland Cavaliers en casa con un triunfo 109-98, en el segundo partido consecutivo de Jayson Tatum tras recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

Los Celtics reforzaron su segunda posición en el Este (43-21) y aumentaron la presión sobre los líderes Detroit Pistons (45-21), que llegan este mismo domingo a Miami con una racha de tres derrotas consecutivas.

La ilusión es máxima en Boston después de una temporada comenzada muy lejos de los focos, sin Tatum y con una plantilla revolucionada por las salidas de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis.

El equipo de Joe Mazzulla, liderada por Jaylen Brown, consiguió asentarse en la zona alta del Este y, tras recuperar a Jayson Tatum, los Celtics volvieron a ser los favoritos para llegar hasta el final en el Este.

Tatum había regresado el pasado viernes tras 298 días de baja por su lesión en el tendón de Aquiles sufrida en un partido de 'playoffs' contra los New York Knicks. Sumó entonces quince puntos, doce rebotes y siete asistencias en 27 minutos.

Estuvo otros 27 minutos en pista este domingo en Cleveland y acabó el partido con 20 puntos, tres rebotes y dos asistencias, con seis de 16 en tiros de campo.

JT tuvo un gran comienzo de partido, con doce puntos anotados en el primer período y, tras atascarse en el segundo y tercer cuarto, aportó otros seis puntos en el último segmento para defender la ventaja de los Celtics.

Un parcial de 11-1 al comienzo del segundo período puso el partido cuesta abajo para Boston, cuya ventaja alcanzó los 26 puntos en el tercer cuarto.

Jaylen Brown contribuyó con 23 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, y, desde el banquillo, Payton Pritchard aportó 18 puntos y Baylor Scheierman, un doble doble de 16 puntos y diez asistencias.

El novato español Hugo González no anotó puntos en sus siete minutos en pista, en los que solo tomó un tiro. Capturó un rebote y dio una asistencia.

Los Celtics dieron una prueba de fuerza frente a unos Cavs que habían ganado doce de los quince partidos disputados desde el pasado 1 de febrero.

El equipo de Kenny Atkinson, técnico con ciudadanía española, había perdido además solo un partido de los nueve jugados con James Harden en pista.

Pero a Cleveland se les atragantan los Celtics, que les ganaron los tres partidos jugados en esta temporada.

La Barba, titular este domingo, sumó 19 puntos y diez asistencias y trabajó al servicio de un Donovan Mitchell de 30 puntos. Evan Mobley también brilló con 24 puntos y ocho rebotes.

Sin embargo, los Celtics tuvieron el partido bajo control en la casi totalidad del choque, excepto por un tímido comienzo en el que los Cavs firmaron un 11-3.

Los Cavs compitieron con compromiso y consiguieron recortar distancias del 81-55 del tercer cuarto hasta el 86-94 del cuarto período, pero un buen cierre de partido de Tatum y Brown les bastó a Boston para salir con la victoria de Cleveland. EFE