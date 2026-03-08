78-109. El Barça se pasea en Lugo

Lugo, 8 mar (EFE).- El Barça se reencontró con la victoria después de superar al Río Breogán (78-109) en un choque de la Liga Endesa que dominó de principio a fin, con un sobresaliente ejercicio defensivo que ahogó al ataque celeste.

Al Breogán le costó entender la defensa de cambios que le planteó Xavi Pascual. El acierto de Keandre Cook, autor de los ocho primeros puntos de su equipo, mantuvo la igualada hasta que el Barça pegó el primer arreón en el marcador a falta de cuatro minutos para el final del primer cuarto (8-17).

Los jugadores de Luis Casimiro sufrían para encontrar tiros liberados ante la intensa defensa del Barça. A eso se unió que Will Clyburn calentó muy rápido su muñeca (12 puntos y 15 créditos de valoración en diez minutos).

El técnico breoganista paró el choque cuando la renta azulgrana alcanzó los 13 puntos (10-23). De poco sirvió. El Barça no bajó su intensidad y continuó aumentando su renta, de 18 puntos (20-38) cuando Casimiro decidió parar nuevamente el partido para buscar una reacción de los suyos.

La producción ofensiva del Breogán, un equipo que promedia 90 puntos por partido, fue minúscula en los tres primeros cuartos (13, 18 y 11 puntos). El Barça, muy solidario en las ayudas defensivas y jugando muy fácil en ataque, enterró cualquier opción de remontada en el inicio de la segunda parte con un escandaloso parcial 2-19 que arrancó algunos pitos en la grada del Pazo Provincial.

El Barça se relajó en el último cuarto y eso lo aprovechó el Breogán para maquillar un poco el resultado -firmó 36 puntos en ese periodo, casi tantos como en los tres anteriores-.

Ficha técnica:

78.- Río Breogán (13+18+11+36): Cook (10), Russell (-), Arturs Kurucs (8), Apic (10) y Brankovic (13) -cinco inicial-; Andric (-), Sakho (9), Francis Alonso (13), Aranitovic (2), Mavra (13) y Erik Quintela (-).

109.- Barça (27+30+26+26): Satoransky (3), Punter (18), Clyburn (18), Shengelia (21) y Vesely (5) -cinco inicial-, Cale (24), Keita (1), Parra (6), Juani Marcos (7), Hernangómez (2) y Kusturica (4).

Árbitros: Carlos Peruga, Francisco Araña y David Sánchez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 21 de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante 5.310 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador breoganista Félix Latorre Quiroga. EFE

