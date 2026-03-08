43 años de autonomía de Castilla y León: siete presidentes y ninguna mujer en el horizonte

Valladolid, 8 mar (EFE).- Castilla y León encara a partir de los comicios de este 15 de marzo su XII legislatura autonómica sin rastro de que una mujer pueda asumir la Presidencia de esa Comunidad tras 43 años de andadura, aunque por primera vez hay un partido con representación parlamentaria, la UPL, que ha situado a una como candidata, Alicia Gallego.

A una semana de las elecciones y con una agenda de campaña repleta de alusiones y referencias al Día Internacional de la Mujer que se conmemora este domingo, la política al más alto nivel sigue siendo un ámbito vedado para las mujeres en Castilla y León.

La presencia de las mujeres al frente de las instituciones y administraciones de Castilla y León ha avanzado, aunque muy despacio, desde las elecciones del domingo 8 de mayo de 1983 que dieron paso a la primera legislatura. En esas primeras Cortes autonómicas de 84 procuradores sólo se sentaron tres mujeres, todas del PSOE; y en ese primer gobierno de la Comunidad, el del socialista Demetrio Madrid, la presencia femenina fue nula.

En la última legislatura 34 mujeres se sentaron en los 81 escaños de las Cortes autonómicas, aunque años antes, fue en la novena cuando se alcanzó la paridad, con 42 procuradoras y otros tantos procuradores.

Lo mismo sucedió en los siguientes Ejecutivos de José Constantino Nalda (PSOE), y de los populares José María Aznar y Jesús Posada, y hubo que esperar hasta el segundo Gobierno de Juan José Lucas (PP), a partir de julio de 1995, para encontrar a las primeras consejeras: Isabel Carrasco y Josefa Fernández Arufe.

El actual gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco cuenta con cuatro mujeres sentadas en los diez asientos de su Consejo de Gobierno, incluida la consejera de Familia y vicepresidenta, Isabel Blanco; y las mujeres llegaron a ser cinco en el tercer gobierno de Juan Vicente Herrera (PP).

La primera vicepresidenta de la Junta fue la soriana María Jesús Ruiz en el segundo gobierno de Juan Vicente Herrera, que ocupó el cargo entre octubre del 2004 a julio del 2007.

También fue en un Gobierno de Juan Vicente Herrera en el que por primera vez una mujer ocupó la portavocía de la Junta, Rosa Valdeón, en el 2015, que también fue vicepresidenta hasta que presentó su dimisión en setiembre del 2016, tras un incidente de tráfico en el que dio positivo en alcoholemia.

La primera mujer presidenta de uno de los tres poderes de la Comunidad, el Legislativo, fue la salmantina Josefa García Cirac, del PP, en junio del 2011, a la que luego siguió Silvia Clemente en junio del 2015, política que ahora concurre a los comicios del 15 de marzo al frente de la nueva formación Nueve Castilla y León.

Y en el poder judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desde abril del 2025 ocupa su Presidencia la magistrada leonesa Ana del Ser.

El rastreo femenino en responsabilidades en la comunidad conduce a la política leonesa Isabel Carrasco, asesinada en 2014, y que ya en octubre de 1987 fue nombrada delegada territorial de la Junta en León por José María Aznar, fue la primera presidenta de una Diputación en la Comunidad, la de León, en 2007, y la primera en presidir el PP leonés, en el 2004.

Otro de los nombres propios femeninos es el de María José Salgueiro, del PP, que fue la primera mujer en presidir el Consejo Consultivo de Castilla y León, uno de los órganos de autogobierno de la comunidad, entre el 2003 y el 2007; y también la primera mujer delegada del Gobierno en Castilla y León, entre el 2015 y el 2018.

Y en las alcaldías, la primera mujer en ocupar una alcaldía en una capital de provincia fue la también popular Dolores Ruiz-Ayúcar, que ocupó la de Ávila entre 1995 y 1999. Hay tres capitales de provincia, Valladolid, León y Salamanca que no han tenido todavía a ninguna mujer al frente de sus respectivos Ayuntamientos.

Además del Ejecutivo de Castilla y León, también se resisten a tener una mujer a su frente el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común o el Consejo Económico y Social.EFE

