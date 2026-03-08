4-0. Las Palmas vuelve a sonreír en casa

Las Palmas de Gran Canaria, 8 mar (EFE).- La UD Las Palmas goleó este domingo al Ceuta (4-0), se reencontró con el triunfo en casa, donde no ganaba desde antes de la Navidad de 2025, y enlazó su segunda victoria consecutiva para confirmar su candidatura al ascenso directo a Primera División.
El equipo amarillo no acusó tener que jugar con una defensa de circunstancias, en la que faltaban tres de sus habituales titulares, Marvin Park, Sergio Barcia y Enrique Clemente, y acabó ganando con amplitud a un rival muy cándido, que se descosió al comienzo del segundo tiempo con dos goles encajados en solo tres minutos.
Las Palmas llegó con más claridad y frecuencia en el primer periodo, en el que Jesé Rodríguez dispuso de las mejores ocasiones ante un guardameta visitante que alternó aciertos al taparle varios disparos y dudas en salidas a destiempo.
El partido se abrió en el minuto 40 con una imprudente pérdida de balón que cometió Youness ante Loiodice y que aprovechó Manu Fuster con una conducción individual para ajustar un gran disparo raso desde la frontal del área.
El Ceuta no pudo aguantar esa mínima desventaja y pronto tiró por la borda toda sus opciones de puntuar al comienzo de la segunda parte, en tres minutos fatídicos.
La banda izquierda del ataque local fue una autopista durante todo el partido y por ahí se originaron también los dos siguientes goles del equipo amarillo, ambos con la firma de Taisei Miyashiro.
En el primero de ellos, el cuadro ceutí no logró finalizar una buena jugada de ataque, quedó desajustado y propició un contraataque local con pase de Jesé a Jonathan Viera, cuyo disparo cruzado lo dejó muerto Pedro López a los pies del atacante japonés, quien solo tuvo que acompañar el balón a la red.
El tercer tanto local, y segundo de Miyashiro, fue una acción casi calcada, con un centro raso desde la izquierda de Cristian Gutiérrez, con ventaja para que el nipón hiciera su particular doblete en su estreno como goleador de la Unión Deportiva, en una acción que se inició con recuperación y conducción de Mika Mármol, un defensa central con alma de atacante.
José Juan Romero, entrenador visitante, realizó un triple cambio en busca de una difícil reacción y uno de los futbolistas incorporados, el francés Yann Bodiger, interceptó con una mano un remate de cabeza de Juanma Herzog.
El penalti lo convirtió Jonathan Viera con un disparo centrado que cerró la plácida goleada isleña ante un adversario del que se esperaba una mayor resistencia.
- Ficha técnica:
4. Las Palmas: Horkas; Viti, Herzog, Mika Mármol, Cristian Gutiérrez (Álex Suárez, min. 71); Loiodice, Amatucci (Kirian, min. 63); Miyashiro, Jonathan Viera (Benedetti, min. 71), Manu Fuster (Ale García, min. 71); y Jesé (Sandro, min. 76).
0. Ceuta: Pedro López; Redruello, Carlos Hernández, Diego González, Matos; Konrad (Bassinga, min. 64), Youness (Schor, min. 64), Marino (Bodiger, min. 62), Koné (Manu Sánchez, min. 81); Rubén Díez (Yeyo, min. 81) y Marcos Fernández.
Goles: 1-0, min.40: Manu Fuster. 2-0, min.55: Miyashiro. 3-0, min.58: Miyashiro. 4-0, min.69: Jonathan Viera, de penalti.
Árbitro: Éder Mallo Fernández (Comité de Castilla y León). Mostró tarjeta amarilla al jugador visitante Shor, justo antes de saltar al campo en una sustitución.
Incidencias: partido de la vigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 17.469 espectadores (53,9 por ciento del aforo). Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Agustín Vega del Toro, 'Tino el Escachao', colaborador durante décadas de la UD Las Palmas.
