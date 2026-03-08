Espana agencias

4-0. Las Palmas vuelve a sonreír en casa

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 8 mar (EFE).- La UD Las Palmas goleó este domingo al Ceuta (4-0), se reencontró con el triunfo en casa, donde no ganaba desde antes de la Navidad de 2025, y enlazó su segunda victoria consecutiva para confirmar su candidatura al ascenso directo a Primera División.

El equipo amarillo no acusó tener que jugar con una defensa de circunstancias, en la que faltaban tres de sus habituales titulares, Marvin Park, Sergio Barcia y Enrique Clemente, y acabó ganando con amplitud a un rival muy cándido, que se descosió al comienzo del segundo tiempo con dos goles encajados en solo tres minutos.

Las Palmas llegó con más claridad y frecuencia en el primer periodo, en el que Jesé Rodríguez dispuso de las mejores ocasiones ante un guardameta visitante que alternó aciertos al taparle varios disparos y dudas en salidas a destiempo.

El partido se abrió en el minuto 40 con una imprudente pérdida de balón que cometió Youness ante Loiodice y que aprovechó Manu Fuster con una conducción individual para ajustar un gran disparo raso desde la frontal del área.

El Ceuta no pudo aguantar esa mínima desventaja y pronto tiró por la borda toda sus opciones de puntuar al comienzo de la segunda parte, en tres minutos fatídicos.

La banda izquierda del ataque local fue una autopista durante todo el partido y por ahí se originaron también los dos siguientes goles del equipo amarillo, ambos con la firma de Taisei Miyashiro.

En el primero de ellos, el cuadro ceutí no logró finalizar una buena jugada de ataque, quedó desajustado y propició un contraataque local con pase de Jesé a Jonathan Viera, cuyo disparo cruzado lo dejó muerto Pedro López a los pies del atacante japonés, quien solo tuvo que acompañar el balón a la red.

El tercer tanto local, y segundo de Miyashiro, fue una acción casi calcada, con un centro raso desde la izquierda de Cristian Gutiérrez, con ventaja para que el nipón hiciera su particular doblete en su estreno como goleador de la Unión Deportiva, en una acción que se inició con recuperación y conducción de Mika Mármol, un defensa central con alma de atacante.

José Juan Romero, entrenador visitante, realizó un triple cambio en busca de una difícil reacción y uno de los futbolistas incorporados, el francés Yann Bodiger, interceptó con una mano un remate de cabeza de Juanma Herzog.

El penalti lo convirtió Jonathan Viera con un disparo centrado que cerró la plácida goleada isleña ante un adversario del que se esperaba una mayor resistencia.

- Ficha técnica:

4. Las Palmas: Horkas; Viti, Herzog, Mika Mármol, Cristian Gutiérrez (Álex Suárez, min. 71); Loiodice, Amatucci (Kirian, min. 63); Miyashiro, Jonathan Viera (Benedetti, min. 71), Manu Fuster (Ale García, min. 71); y Jesé (Sandro, min. 76).

0. Ceuta: Pedro López; Redruello, Carlos Hernández, Diego González, Matos; Konrad (Bassinga, min. 64), Youness (Schor, min. 64), Marino (Bodiger, min. 62), Koné (Manu Sánchez, min. 81); Rubén Díez (Yeyo, min. 81) y Marcos Fernández.

Goles: 1-0, min.40: Manu Fuster. 2-0, min.55: Miyashiro. 3-0, min.58: Miyashiro. 4-0, min.69: Jonathan Viera, de penalti.

Árbitro: Éder Mallo Fernández (Comité de Castilla y León). Mostró tarjeta amarilla al jugador visitante Shor, justo antes de saltar al campo en una sustitución.

Incidencias: partido de la vigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 17.469 espectadores (53,9 por ciento del aforo). Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Agustín Vega del Toro, 'Tino el Escachao', colaborador durante décadas de la UD Las Palmas.

EFE

1011210

rg/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El portavoz de Vox en Aranjuez denuncia a un edil del PSOE por arrojarle un vaso de café

Infobae

Un hombre se enfrenta a 10 años de cárcel por agresión sexual a una menor de 14 años que era amiga de su sobrino

Un hombre se enfrenta a

Santiago (IU) señala que PP y Vox no se oponen a "recortes" en la PAC para "incrementar el gasto en armamento"

Santiago (IU) señala que PP

Gobierno propone modificar el reglamento de costas para adaptarlo a la normativa europea

Infobae

Ascienden a 46 las personas localizadas este lunes en dos pateras en Baleares

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un concejal del PSOE de

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La presentación de los combates

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”