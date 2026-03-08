Espana agencias

3-2. Épica remontada del Fenerbahce y Asensio; dolorosa derrota del Samsunspor

Guardar

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- En cinco minutos del final, con el empate obtenido en el 90 y la victoria en el 95, el Fenerbahce de Marco Asensio selló una épica remontada ante el Samsunspor (3-2) que le mantiene en la lucha por el título de la Liga de Turquía y a los visitantes frustrados antes de recibir al Rayo Vallecano en la ida de los octavos de la Copa Conferencia.

El gol en el 95 firmado por Sidiki Cherif alivió al conjunto de Domenico Tedesco que había dicho adiós al título pocos minutos antes, con el marcador en contra, que le situaba a siete del líder, el Galatasaray. Ahora, con el triunfo, sigue a cuatro del primer puesto.

El choque tuvo un final dramático y fue un duro castigo para el Samsunspor, rival del Rayo Vallecano en Europa que tuvo la victoria en la mano. Pero acumula cinco partidos sin ganar el cuadro de Thorsten Fink, dos empates y tres derrotas, anclado en tierra de nadie, en el séptimo lugar, lejos de la zona europea y amenazado por sus perseguidores.

Pero salió derrotado otra vez del Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu en un final loco a pesar de que tomó ventaja a los once minutos con el gol del belga Marius que fue el mejor de los visitantes. De hecho, hizo también el segundo, el 1-2 que respondió al empate de Matteo Guendouzi al cuarto de hora.

Parecía el choque abocado a una victoria visitante. Al reencuentro con el triunfo del Samsunspor y al adiós al título del equipo de Tedesco. Pero todo cambió al final. En el 90, Dorgeles Nene logró el empate al aprovechar un pase de Marco Asensio y cinco después, en el 95, el francés Sidiki Cherif recogió la pelota dentro del área tras un saque de esquina y batió por tercera vez a Okan Kocuk para dar la victoria al Fenerbahce. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ginés Marín y Aarón Palacio cortan en Castellón una oreja en tarde de torera actitud

Infobae

Un arrollador Diego Ventura corta dos rabos en Illescas (Toledo)

Infobae

El catalán Mario Vilau destaca con su entrega en la primera de Fallas

Infobae

Nuevas Generaciones del PP asegura que Angrisano nunca llegó a ejercer su responsabilidad

Infobae

4-3. El Racing se lleva un partido loco

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secretario general de las

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”