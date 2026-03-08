Espana agencias

28-25. El Bathco Torrelavega sigue mirando a Europa

Torrelavega (Cantabria), 8 mar (EFE).- El Bathco Torrelavega sigue mirando a Europa y certificó este domingo una nueva victoria, la tercera consecutiva, en la Liga ASOBAL al imponerse al Tubos de Aranda Villa de Aranda por 28-25 en un partido disputado que solo fue capaz de desatascar en un gran inicio de segunda parte.

Los primeros compases del partido fueron de máxima igualdad, sin que ninguno de los dos equipos consiguiera una mínima renta a su favor y con pérdidas y fallos en ataque en ambos combinados. Además, los guardametas, Tercariol y Teixeira también tenían su cuota de protagonismo gracias a sus intervenciones.

Con estos ingredientes el marcador se mantenía bastante bajo y no fue hasta casi alcanzar el minuto 20 de partido cuando el Bathco logró la primera ventaja de dos tantos a favor (9-7), provocando que el técnico visitante, Javier Márquez solicitase el primer tiempo muerto del partido.

El Tubos de Aranda reaccionó bien y pronto volvió a poner la igualada en el electrónico (9-9), pero a continuación, el Bathco, en unos pocos minutos de inspiración, consiguió la mayor ventaja hasta ese momento en el encuentro (13-10), una renta que pudo conservar hasta el final de la primera parte (15-12).

Tras el paso por los vestuarios, el Bathco Torrealvega saltó a la pista del Vicente Trueba dispuesto a poner tierra de por medio y así, en apenas cinco minutos de la reanudación, amplió su ventaja a seis goles (19-13).

El partido parecía inclinarse muy a favor de los locales, que controlaban el marcador sin muchos apuros, sin embargo, pasado el ecuador de la segunda parte, los arandinos reaccionaron y empezaron a recortar distancias hasta situarse a tan solo dos goles (24-22), gracias en gran parte a cuatro goles consecutivos de David López.

El entrenador del Bathco, Jacobo Cuétara, veía que se le podía escapar el resultado y paró el encuentro con un tiempo muerto para tratar de reorganizar a su equipo para afrontar el tramo final del partido.

La pausa tuvo el efecto deseado y el conjunto torrelaveguense volvió a distanciarse en el marcador (26-22), una ventaja ya inalcanzable para el Tubos de Aranda, que tan solo pudo maquillar el resultado con dos goles para en el último minuto para cerrar el partido (28-25).

- Ficha técnica:

28 - Bathco BM Torrelavega (15+13): Carlos Calle (p), Leo Tercariol (p); Moyano (3), Silva (6), Álex Rubiño (-), Scott Junior (-), Javi Muñoz (1+3p), Juanjo Fernández (-), Jakub Prokop (1), Borja Lombilla (-), Isidoro Martínez (4), Jokin Aja (2), Facundo Cangiani (1), Ángel Fernández (1) Osorio (3) y Nicolai Colunga (3).

25 - Tubos de Aranda Villa de Aranda (12+13): Lucas Santos (p), Teixeira (p); Arias (2), Pinillos (2), Megías (1), Pedro Martínez (-), Rogonovs (1), Iríbar (1), Poveda (2), Tamayo (1), Pereira (2+3p), David López (7), Berbel (1), Jovic (-), Jánosi (-) y Sladkowski (2).

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 5-5, 7-6, 9-8, 13-10, 15-12 -descanso- 19-13, 22-16, 23-18, 24-20, 25-22 y 28-25 (final).

Árbitros: Tania Rodríguez Estévez y Lorena García Gil. Excluyeron dos minutos a los locales Silva y Juanjo Fernández y a los visitantes Jánosi (2), Pedro Martínez, David López e Iríbar. Mostraron cartulina amarilla al visitante Rogonovs.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo jornada de la Liga ASOBAL disputado en el Pabellón Vicente Trueba ante unos 1.500 espectadores. EFE

lhv/sab

