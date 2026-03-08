2-1.- El Villarreal sufre para asegurar la victoria ante el Elche

Vila-real (Castellón), 8 mar (EFE).- El Villarreal se mantiene enganchado a la lucha por la tercera plaza tras lograr una sufrida victoria como local ante un Elche que sigue atascado y suma ya diez partidos, todos los de 2026, sin ganar.
Tras un buen inicio del equipo ilicitano, que desperdició varias ocasiones de gol, el conjunto castellonense, acabó imponiendo su calidad en el tramo final de la primera parte con los goles del canadiense Tajon Buchanan y el uruguayo Santiago Mouriño.
El conjunto castellonense desperdició la posibilidad de sentenciar y el gol del portugués André da Silva, a ocho minutos del final, metió de lleno en el partido al Elche, que soñó con el empate hasta el final. EFE
