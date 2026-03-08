Espana agencias

110-97. Doncic impone su ley

Chicago (EE.UU.), 8 mar (EFE).- El esloveno Luka Doncic dirigió este domingo con 35 puntos la victoria 110-97 de Los Ángeles Lakers contra los New York Knicks en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Con LeBron James de baja por segundo partido consecutivo por un problema de codo, Doncic dominó con once de 25 en tiros de campo, cinco triples, y añadió ocho rebotes, cuatro asistencias y dos robos a su cuenta.

El principal socio de Doncic fue Austin Reaves, con 25 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Los Lakers incrementaron su balance de victorias y derrotas a 39-25 y alcanzaron a los Denver Nuggets del serbio Nikola Jokic en la quinta posición de la Conferencia Oeste.

Los angelinos dominaron el partido frente a los Knicks de principio a fin y nunca estuvieron abajo en el marcador. Su máxima ventaja alcanzó los 23 puntos.

Los Knicks perdieron dos de sus últimos tres partidos, pero siguen ocupando la tercera posición en el Este (45-21).

Los neoyorquinos tuvieron una tarde muy complicada con el triple y solo conectaron ocho de sus 34 intentos.

El dominicano Karl Anthony Towns, líder anotador de los Knicks con 25 puntos y 16 rebotes, falló sus primeros cuatro tiros desde el arco y su único triple llegó con menos de tres minutos por jugar en el cuarto período.

Jalen Brunson metió 24 puntos, mientras que Mikal Bridges no anotó punto alguno, tras fallar sus seis tiros de campo. EFE

