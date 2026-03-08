Espana agencias

110-84. El Valencia Basket arrolla al UCAM Murcia al ritmo de Jean Montero

Guardar

València, 8 mar (EFE).- El Valencia Basket se impuso con rotundidad al UCAM Murcia por 110-84 este domingo en el Roig Arena en un encuentro en el que siempre estuvo por delante en el marcador, llegó a ganar por 30 puntos y contó con un Jean Montero estelar, que terminó con 23 puntos y 6 asistencias.

Desde el salto inicial, el ritmo y acierto altísimos del Valencia Basket dejaron casi noqueado al UCAM Murcia. Con cuatro triples consecutivos y un mate acompañado de falta de Brancou Badio que levantó al Roig Arena, el conjunto ‘taronja’ se disparó con un parcial que llegó a ser de 19-2 en menos de cuatro minutos.

El técnico de los visitantes, Sito Alonso, cambió de una tacada a todo su quinteto y poco a poco empezó a carburar de la mano de Jonah Radebaugh y Kelan Martin. Sus puntos dieron un pequeño respiro a su equipo y con un parcial de 2-8 trató de cambiar la dinámica.

En busca del cambio definitivo, el UCAM planteó una defensa en zona que no cortocircuitó al Valencia Basket. Con un ritmo inferior, los locales, con Jaime Pradilla como eje, encontraron con facilidad a Neal Sako para castigar la pintura y seguir con una diferencia superior a los dobles dígitos (30-19, min.10).

El rodillo valenciano continuó durante el segundo parcial. Cuando el Murcia logró ponerse a 10 puntos con un triple de Dylan Ennis, el Valencia Basket contestó con un parcial de 9-0 en el que combinó el talento de Jean Montero con dos triples y la diversión de Xabi López-Arostegui, que sirvió una asistencia sin mirar para el mate de Matt Costello.

El Valencia Basket se volvió a disparar en el marcador y al Murcia solo le quedaba agarrarse al talento de David DeJulius, que asumió la responsabilidad de tratar de sostener a su equipo (47-30, min.17). A pesar de sus esfuerzos y sus 12 puntos en la primera parte, DeJulius no sumó a ningún compañero a la causa y el partido siguió teniendo color naranja.

El UCAM Murcia mejoró su cara tanto en defensa como en ataque en la segunda parte y con otro 2-8 a su favor llegó a ponerse otra vez a 10 puntos gracias a una canasta de Sander Raieste, pero el Valencia Basket no quiso dar ni una oportunidad a su rival y se dedicó a devolver cada golpe a base de 2+1 con Montero y López-Arostegui atacando el aro rival.

De nuevo el talento del dominicano obligó a Sito Alonso a parar el partido después de un triple que puso en pie a los seguidores ‘taronjas’. La diferencia llegó a alcanzar los 30 puntos después de la irrupción de Omari Moore y Matt Costello (90-60, min.30).

Con todo decidido, al Valencia le quedaba contar los minutos para sellar su triunfo y al UCAM, reducir la diferencia lo máximo posible.

Aún así, el partido subió de temperatura y Montero y Cacok se enzarzaron nada más arrancar el último cuarto tras una falta en ataque del dominicano en una acción que terminó con antideportiva para ambos y con enfado del técnico local, Pedro Martínez, al considerar que el interior estadounidense provocó la tangana.

Ya con la tensión rebajada, el Valencia Basket siguió haciendo uso de su capacidad anotadora hasta alcanzar los 100 puntos tras una canasta de Braxton Key y atacar la defensa zonal de un Murcia que aprovechó los tiros libres para sumar puntos en su casillero.

Aún así, no pudo defender la diferencia de 12 puntos que consiguió en el partido de la primera vuelta y terminó perdiendo también el ‘basket average’.

- Ficha técnica:

110.- Valencia Basket (30+25+35+20): Badio (10), Montero (23), López-Arostegui (6), Pradilla (10), Reuvers (6) -cinco inicial- De Larrea (15), Key (7), Moore (10), Sako (7), Thompson (2), Costello (8), Puerto (6).

84.- UCAM Murcia (19+20+23+22): DeJulius (20), Ennis (15), Raieste (5), Cacok (9), Nakic (-) -cinco inicial- Forrest (6), Sant-Roos (-), Radebaugh (13), Falk (-), Cate (8), Diagne (-), Martin (8).

Árbitros: Carlos Cortés, Rafael Serrano y Guillermo Ríos. Fueron eliminados los jugadores del UCAM Murcia Sander Raieste, Devontae Cacok y Michael Forrest por cinco faltas.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima primera jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Roig Arena ante 11.922 espectadores. EFE

cma sm/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Albares confirma la evacuación "con éxito" de la Embajada de España en Irán

El titular de Exteriores anunció que tanto el embajador como el equipo esencial lograron salir de Teherán y ya están fuera de peligro tras cruzar a Azerbaiyán, destacando como prioridad la protección del personal diplomático y españoles en la región

Albares confirma la evacuación "con

Soria: "Hay una distancia respetable respecto al descenso, pero no está hecho"

Infobae

China arrebata a Ucrania el primer puesto del medallero

Infobae

Jonathan Viera: "En este tramo final hay que apretar en casa"

Infobae

Pellegrini: "No merecimos irnos por detrás con dos goles en el primer tiempo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el patrimonio de

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre perseguido en Austria por cometer una decena de atracos supermercados

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”