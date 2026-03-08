Espana agencias

109-73. El Asisa Joventut deja sin aire al Covirán Granada en el debut de Jabari Parker

Guardar

Badalona (Barcelona), 8 mar (EFE).- El Asisa Joventut dejó sin aire al Covirán Granada tras ganar por 109-73 en el debut con el conjunto verdinegro del ala-pívot Jabari Parker, que firmó un gran partido con 13 puntos anotados y 3 rebotes capturados.

Además del estadounidense, brillaron en anotación tanto Henri Drell como Cameron Hunt, con 20 y 15 puntos, respectivamente.

Pese a que los granadinos comenzaron mejor, el gran momento del primer cuarto fue cuando entró el debutante Parker y anotó en su primera acción ofensiva para acercar a los suyos en el luminoso (9-12, min.5).

Sin embargo, el Covirán Granada estuvo acertadísimo durante unos minutos desde la larga distancia, con un gran Jassel Pérez, y se marchó hasta los diez puntos de ventaja (9-19, min.7).

Una renta que fue a más tras otro triple, esta vez de Jonathan Roussele, para poner la máxima momentánea con un 16-28 al final del primer cuarto.

El guión de partido cambió completamente en el inicio del segundo cuarto, con un Asisa Joventut mucho más duro en defensa, y con mejores ataques de la mano de un Henri Drell que anotó cinco puntos consecutivos (29-35, min.14).

El que siguió aportando poco a poco fue Parker, que empató el encuentro con una sencilla canasta bajo el aro para confirmar la remontada verdinegra (39-39, min.17).

Desde entonces, la Penya ya no dejó de mandar en el marcador en una fiesta a la que se sumó Adam Hanga para poner el 53-39 al descanso tras culminar un increíble parcial de 37-11.

En la reanudación, los de Dani Miret siguieron con su festival anotador y una buena jugada bajo el aro de Simon Birgander puso tierra de por medio en el Olímpic ante un Covirán Granada que desapareció por completo (60-43, min.24).

Los andaluces se toparon con una defensa verdinegra que no dejó muchos huecos y los locales lo aprovecharon para tratar de sentenciar el choque lo antes posible (73-56, min.30).

Ya en los últimos diez minutos de encuentro, con los granadinos lejos de reaccionar, Cameron Hunt puso el 84-61 en el luminoso tras un rápido contraataque y disparar la ventaja más allá de los 20 puntos.

El choque se tuvo que parar a falta de cinco minutos para el final porque se fue la luz del Olímpic, aunque rápidamente se pudo reanudar el juego.

En los últimos instantes, con más presencia de los jóvenes, los catalanes mantuvieron la ventaja con un buen Michael Ruzic en un duelo ya sentenciado (99-66, min.37).

Al final, el Asisa Joventut venció por 109-73 al Covirán Granada para sumar la decimotercera victoria de la temporada en la Liga Endesa y consolidarse entre los ocho primeros en la tabla.

Ficha técnica:

109. Asisa Joventut (16+37+20+36): Hakanson (8), Hunt (15), Kraag (7), Ruzic (10), Tomic (8) -cinco inicial-; Drell (20), Rubio (9), Parker (13), Allen (4), Niebla (-), Birgander (8) y Hanga (7).

73. Covirán Granada (28+11+17+17): Rousselle (8), Ngouama (5), Pérez (11), Alibegovic (7), Brimah (6) -cinco inicial-; Olumuyiwa (7), Johnson (8), Costa (12), Tomàs (-) y Bozic (9).

Árbitros: Sergio Manuel, Alberto Sánchez Sixto y Esperanza Mendoza. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 6.238 espectadores. EFE

jvs/xsf/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Localizado el cadáver del hombre al que se buscaba desde el viernes en un río de Barcelona

Infobae

La australiana Coupland gana la Vuelta a Extremadura tras vencer en la última etapa

Infobae

Abascal afirma que el feminismo se ha convertido en una "herramienta de confrontación" y se ve con "desconfianza"

Durante una visita a Toro, Santiago Abascal arremetió contra el enfoque oficial sobre igualdad de género y acusó al Ejecutivo de promover medidas que, según él, generan divisiones sociales y desconfianza, sin solucionar los desafíos que enfrentan las mujeres en España

Abascal afirma que el feminismo

Higinio Rivero, lejos del diploma en biatlón individual

Infobae

Casimiro: "Su defensa nos generó bastante dudas"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional niega la

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre buscado en Austria por cometer una decena de atracos a un mismo supermercado

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

Citan como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de Santander un día antes del colapso

ECONOMÍA

El riesgo cambió de idioma

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”