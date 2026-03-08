1-4. Demostración de fuerza del Panathinaikos de Benítez antes del Betis

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El Panathinaikos que dirige el español Rafa Benítez logró su cuarta victoria seguida en la Liga de Grecia gracias a la demostración de fuerza que realizó en el Levadia stadium (1-4), cuatro días antes de recibir al Betis, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa.

El triunfo logrado en la vigésima cuarta jornada asienta al Panathinaikos en la cuarta plaza de la Liga helena, aunque lejos de los tres primeros puestos. Ocho puntos le separan del PAOK y Olympiacos, segundo y tercero, respectivamente, y once del líder, el AEK Atenas.

Pero va a lo suyo el equipo de Benítez que ganó a un rival directo por la cuarta plaza. El Levadiakos es quinto y sufrió su cuarta derrota en cinco partidos. Solo ha sumado un punto de quince en juego el combinado de Nikolaos Papadopoulos que queda ahora a seis de su rival.

El Panathinaikos resolvió el enfrentamiento en menos de un cuarto de hora entre el tramo final de la primera parte y el inicio de la segunda. Abrió el marcador en el 37, con el gol del español Javi Hernández a pase del argentino Vicente Taborda y logró el segundo en el añadido antes del intermedio, anotado de penalti por Anastasios Bakasetas.

El tercero, que sentenció el choque, fue en el 50, cuando tras un mal despeje del albanés Enis Cokaj dentro del área llegó la pelota Sotiris Kontouris que batió otra vez al ruso Yuri Lodygin.

En el tramo final, el Levadiakos maquilló su derrota con el gol del argentino Fabricio Pedrozo respondida con el cuarto del cuadro ateniense, firmado por Giorgos Kyriakopoulos. EFE