Espana agencias

1-4. Demostración de fuerza del Panathinaikos de Benítez antes del Betis

Guardar

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El Panathinaikos que dirige el español Rafa Benítez logró su cuarta victoria seguida en la Liga de Grecia gracias a la demostración de fuerza que realizó en el Levadia stadium (1-4), cuatro días antes de recibir al Betis, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa.

El triunfo logrado en la vigésima cuarta jornada asienta al Panathinaikos en la cuarta plaza de la Liga helena, aunque lejos de los tres primeros puestos. Ocho puntos le separan del PAOK y Olympiacos, segundo y tercero, respectivamente, y once del líder, el AEK Atenas.

Pero va a lo suyo el equipo de Benítez que ganó a un rival directo por la cuarta plaza. El Levadiakos es quinto y sufrió su cuarta derrota en cinco partidos. Solo ha sumado un punto de quince en juego el combinado de Nikolaos Papadopoulos que queda ahora a seis de su rival.

El Panathinaikos resolvió el enfrentamiento en menos de un cuarto de hora entre el tramo final de la primera parte y el inicio de la segunda. Abrió el marcador en el 37, con el gol del español Javi Hernández a pase del argentino Vicente Taborda y logró el segundo en el añadido antes del intermedio, anotado de penalti por Anastasios Bakasetas.

El tercero, que sentenció el choque, fue en el 50, cuando tras un mal despeje del albanés Enis Cokaj dentro del área llegó la pelota Sotiris Kontouris que batió otra vez al ruso Yuri Lodygin.

En el tramo final, el Levadiakos maquilló su derrota con el gol del argentino Fabricio Pedrozo respondida con el cuarto del cuadro ateniense, firmado por Giorgos Kyriakopoulos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La declaración de investigados por la desaparición de Francisca Cadenas sigue este martes

Infobae

93-90. El Baskonia de Omoruyi despierta a tiempo para resolver el dominio de Lleida

Infobae

Corberán repite once con Sadiq como referencia; Quique elige a Toni Martínez y Boyé

Infobae

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

Infobae

El número dos de Nuevas Generaciones del PP se da de baja como afiliado y pide el voto para Vox

Carlo Giacomo Angrisano, dirigente juvenil, anunció su renuncia al Partido Popular a través de un comunicado en el que argumenta que la formación ya no representa sus ideales y insta públicamente a respaldar una alternativa conservadora

El número dos de Nuevas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Vox de

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

Ibai Llanos anuncia los participantes

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Tebas desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi: “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para la operación”

A qué hora y dónde ver el partido en Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta