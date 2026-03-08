Espana agencias

1-1. Todos contentos con el reparto de puntos

Sevilla, 8 mar (EFE).- El Sevilla y el Rayo Vallecano han empatado este domingo en el Sánchez-Pizjuán un encuentro en el que marcaron el local Akor Adams y el visitante Pacha Espino y que deja satisfechas a ambas escuadras, puesto que afianzan su posición lejos de los plazas de descenso.

La primera ocasión de la tarde fue para el conjunto madrileño, que salió al campo bien posicionado y mandón en el toque frente a un rival replegado y que estuvo a punto de marcar a los 5 minutos, cuando De Frutos recibió al borde del área, recortó a Kike Salas y disparó un chut seco que repelió Odysseas.

Matías Almeyda, que cumplió el tercero de sus siete partidos de suspensión, confió en que su 4-4-2 le ofreciese llegadas por los costados. Ordenó a sus atacantes que cargasen el área para aprovechar centros como el que envió César Azplicueta, un suave toque de zurda desde la banda derecha, que Akor Adams no tuvo más que empujar con su cabeza a las mallas (min. 13).

La desventaja desanimó al Rayo, al que le cuesta generar peligro frente a rivales agrupados en bloque medio, y la primera parte terminó sin más sobresalto para los porteros que el propiciado por la dificultad del equipo visitante para defender su parcela en las jugadas de estrategia.

El empate llegó cuando apenas si se había planteado el segundo tiempo, en una acción aparentemente anodina por el costado izquierdo de Fran Pérez, que presentó un balón raso al borde del área, desde donde Pacha Espino ensayó un disparo parabólico con el interior del pie que superó por alto al portero local, quien reaccionó tarde.

La igualada y la lesión de Azpilicueta aplacaron las ansias ofensivas del Sevilla, que apostó por la prudencia para sumar su quinta jornada consecutiva sin derrota, mientras que los vallecanos también parecían dar por bueno el punto a pesar de que su entrenador recurría a Ilias Akhomach, su atacante más en forma.

También el técnico local optó por refrescar su ataque con las entrada de Ejuke e Isaac, dos de los artífices de la remontada en el derbi, pero sus cambios no dieron en esta ocasión el fruto deseado y los minutos se fueron desgranando con la sensación creciente de que los contendientes no querían asumir riesgos.

Ficha técnica

1 - Sevilla FC: Odysseas; Azpilicueta (Carmona, min. 58), Nianzou, Gudelj, Kike Salas; Juanlu, Agoumé, Sow (Batista Mendy, min. 83), Oso; Alexis (Ejuke, min. 67) y Akor Adams (Isaac, min. 67).

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy, Pacha Espino; Óscar Valentín, Gumbau (Unai López, min. 67); Isi (Pedro Díaz, min. 86), Carlos Martín (Álvaro García, min. 67), Fran Pérez (Alemao, min. 86); y De Frutos (Akhomach, min. 58).

Goles: 1-0, min. 13: Akor Adams. 1-1, min 50: Pacha Espino.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Amonestó al local Gudelj (min. 2) y a los visitantes Fran Pérez (min. 59), Lejeune (min. 64) y Ratiu (min. 85).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports celebrado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 37.518 espectadores. EFE

