1-0. El Milan quiere soñar

Tomás Frutos

Roma, 8 mar (EFE).- El Milan no está dispuesto a renunciar al 'Scudetto'. Lo tiene difícil, pero el golpe que asestó este domingo en forma de victoria ante el Inter de Milán (1-0), gracias a un golazo del ecuatoriano Pervis Estupiñán, le permite soñar con abrir una pelea a falta de diez jornadas para el final, con siete puntos de ventaja aún en manos de los 'nerazzurri'.

El Inter sigue siendo el favorito. Tiene un margen amplio en el bolsillo. Pero esta derrota, polémica por una posible mano de Ricci en los últimos segundos y un gol anulado en un saque de esquina, bien puede cambiar ligeramente las dinámicas. Porque el Milan se creció, una vez más, en el gran escenario del 'Derby della Madonnina', ese que no pierde desde hace casi dos años, cuando aquel 22 de abril de 2024 coronó al Inter como campeón de la Serie A en un partido histórico.

Desde entonces, en este clásico del fútbol italiano, en el día en el que la ciudad se divide entre rojo y azul, el Milan ha salido siempre beneficiado. Cinco victorias y dos empates.

Ya visó Allegri, entrenador 'rossonero', de que en marzo se deciden las temporadas. Y su Milan llega con ganas de dar pelea. Así lo demostró en un duelo de poder a poder que afrontó con madurez, con motivación pese a arrancarlo a 10 puntos y con un fútbol, bajo la batuta de Luka Modric, que avaló su ilusión por mantener vivo el sueño de remontar en la lucha por el título.

Puede ser este el último derbi de la leyenda croata, que termina contrato esta temporada. En caso de no renovar, abandonaría el Milan, su equipo favorito cuando era pequeño, habiendo ganado los dos derbis milaneses que ha disputado. Y habiendo jugado prácticamente todos los minutos de la temporada. Impacto total el suyo en el equipo de Allegri.

El Inter, eso sí, notó claramente la ausencia de barias piezas. Ni Lautaro ni Thuram ni Calhanoglu pudieron participar. Y Chivu lo notó. Al final, su ataque, formado por Bonny y el joven Pio Esposito, no fue tan determinante.

Dominada esa faceta defensiva, los 'rossoneri' se liberaron en ataque. Leao, Pulisic e incluso Rabiot desde segunda línea generaron dudas en la defensa interista. Un error de Sommer en salida de balón regaló una gran ocasión, desaprovechada por Modric con un disparo desviado.

Fue el Inter el que gozó de la primera gran ocasión del duelo. Mkhitaryan condujo magistralmente un 3 contra 2, esperó a los desmarques de sus acompañantes y se plantó solo ante Maignan, que salvó la papeleta cuando San Siro cantaba el tanto del armenio.

Y de esa ocasión, del posible tanto del Inter, se pasó al gol milanista, en el minuto 35. Estupiñán, primer ecuatoriano de la historia del Milan, atacó la espalda de Luis Henrique y fusiló a Sommer para marcar su primer tanto con la camiseta de este histórico club italiano. Misil con su zurda directo a una escuadra para reivindicarse, tras una temporada irregular.

Intentó responder el Inter en la segunda mitad. Tuvo ocasiones claras. Un disparo de Dimarco desde la zona del punto de penalti fue la más clara hasta que llegaron los momentos finales. Porque en el derbi de Milán, siempre hay polémica.

El Inter hundió al Milan en busca del empate. Primero un saque de esquina acabó con gol anulado porque el colegiado había pitado antes del remate. Decisión que ya encendió a los 'nerazzurri. Y después, en el último suspiro, con un toque con un brazo de Ricci dentro del área que ni siquiera fue revisado.

Ni penalti en directo ni llamada del VAR. El colegiado dio por finalizado el duelo y los jugadores del Inter explotaron contra la decisión. El Inter perdió otro derbi. El Milan, aunque sufriendo al final, se abrió una pequeña posibilidad al sueño de la remontada. Por el momento, 7 puntos de diferencia a favor de los interistas a falta de 10 jornadas.

-- Ficha técnica:

. 1 - Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (Ricci, m.73), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (Nkunku, m.84) y Leao (Fullkrug, m.73).

. 0 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck (Diouf, m.80), Akanji, Bastoni (Carlos Augusto, m.68); Luis Henrique (Dumfries, m.59), Barella (Frattesi, m.68), Zielinski, Mkhitaryan (Sucic, m.59), Dimarco; Bonny y Pio Esposito.

Gol: 1-0, m.35: Estupiñán.

Árbitro: D. Doveri. Mostró tarjeta amarilla a Rabiot (m.80) y Modric (m.89) por parte del Milan; y a Bastoni (m.65) y Dumfries (m.69) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima octava jornada de la Serie A disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte). EFE

