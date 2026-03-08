Espana agencias

0-1. El Eibar rompe el maleficio y logra su primera victoria del curso como visitante

Guardar

Leganés (Madrid), 8 mar (EFE).- El Eibar rompió el maleficio que parecía perseguirle lejos de Ipurua y logró su primera victoria del curso como visitante, tras imponerse este domingo por 0-1 a un gris Leganés, que sigue sin poder alejarse de unos puestos de descenso de los que sólo le separan tres puntos.

Todo lo contrario que el conjunto armero que confirmó en Butarque la línea ascendente con un triunfo que consolida a los de Beñat San José en una zona media de la tabla, a la que no logra acercarse el equipo 'pepinero'.

De nada le valió a los de Igor Oca la vocación ofensiva con la que arrancaron la contienda y que quedó perfectamente reflejada con el paso de Dani Rodríguez, un jugador capaz de actuar en cualquier posición de tres cuartos del campo hacia adelante, a la punta del ataque como compañero de Diego García.

Toda una declaración de intenciones que se vio refrendada con el retorno al equipo inicial del guineano Seydouba Cissé, lo que permitió a Dani Rodríguez liberarse de cualquier obligación defensiva y centrarse en atacar.

Pero la competitividad del veterano jugador gallego, que se ha convertido en un indiscutible en los planes de Igor Oca desde que llego procedente del Mallorca en el pasado mercado invernal, no bastó para que el Leganés pudiera generar peligro en el área rival.

Falto de movilidad y, sobre todo, de velocidad, la producción ofensiva del equipo 'pepinero' se limitó en la primera mitad a varios lanzamientos lejanos, como el que firmó a los seis minutos desde la frontal un activo Cissé, que no encontró portería por poco.

Argumentos insuficientes para inquietar a un Eibar muy bien plantado sobre el terreno de juego que parecía aguardar su oportunidad para golpear con contundencia a su rival.

Tal y como a punto estuvo de pasar a los veintisiete minutos en un pase filtrado de Jon Guruzea a Javi Martón, el máximo goleador del conjunto armero, que se estrelló con el siempre acertado Juan Soriano bajo los pulos.

Nada pudo hacer, sin embargo, el guardameta blanquazul, que ya fue el héroe del empate que el Leganés logró la pasada jornada en el campo del Sporting, por evitar que un minuto después Peru Nolaskoain firmase el 0-1 para el Eibar al cabecear a la redes un saque de esquina botado por José Corpas.

Ventaja que los de Beñat San José pudieron antes de llegar al descanso en un nuevo remate de cabeza, en esta ocasión de Martón, mucho más vivo que los zagueros locales, que volvió a repeler el cancerbero local.

Un preocupante panorama para el Leganés al que Igor Oca trató de dar la vuelta con la entrada al terreno de juego a los veinte minutos de la segunda mitad del delantero ecatoguineano Luis Asué y Óscar Plano.

Cambio que acentuó el acoso del conjunto madrileño que punto estuvo de igualar la contienda a los cincuenta y cinco minutos en un remate de Diego García tras un centro desde la banda derecha del lateral uruguayo Sebastián Figueredo.

Pero si clara fue la ocasión de Diego García, inmejorable pareció la que cinco minutos después, en el sesenta, dispuso para sentenciar definitivamente el duelo para el conjunto guipuzcoano Javi Martón, que tras plantarse en el área con una magnífica maniobra no supo resolver ante el portero local.

Un alivio para el Leganés que pese a poblar el campo con cuanto jugador ofensivo disponía en el banquillo dispuso de sus mejores oportunidades en dos remates lejanos de Dani Rodríguez y Óscar Plano.

Ocasiones que acrecentaron el asedio local que a falta de seis minutos para la conclusión del tiempo reglamentario a punto estuvo de impedir que el Eibar estrenase su casillero de victorias como visitante en un centro al área que Nolaskoain en su intento de despeje estrelló en el larguero.

Ficha técnica:

0 - Leganés: Soriano; Figueredo (Melero, m.84), Ignasi Miquel, Marvel, Franquesa; Diawara, Cisse (Alex Millán, m.73); Juan Cruz (Duk, m.73) , Dani Rodríguez, Naim García (Oscar Plano, m.65) y Diego García (Asué, m.65).

1 - Eibar: Magunagoitia; Cubero, Nolaskoain, Jair Amador, Arbilla; Olaetxea, Mada; Edu Ares (Magunazelaia, m.82), Guruzeta (Sergio Álvarez, m.69), Corpas y Martón (Jon Bautista, m.69).

Goles: 0-1, m.28: Nolaskoain.

Árbitro: Salvador Lax (Comité Murciano) . Mostró tarjeta amarilla a Diawara, Figueredo, Alex Millán y Dani Rodríguez por el Leganés.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid) ante 9.651 espectadores.

Antes del inicio del encuentro el CD Leganés homenajeó a sus once socias mas antiguas con motivo del Día Internacional de la Mujer.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Encuentra: Me voy jodido, pero orgulloso del equipo

Infobae

28-25. El Bathco Torrelavega sigue mirando a Europa

Infobae

El Industrias se mete en la lucha por las eliminatorias y el Jaén se las complica

Infobae

Galán-Chingotto y Triay-Brea ganan las finales del Gijón Premier Padel P2

Infobae

Galbiati: La mentalidad de los jugadores en la segunda parte ha sido clave

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secretario general de las

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”