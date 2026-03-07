Espana agencias

Villa de Aranda busca repetir triunfo ante un Torrelavega en racha

Aranda de Duero (Burgos), 07 mar (EFE).- Tubos Aranda Villa de Aranda y Bathco Torrelavega se enfrentan este domingo en el Vicente Trueba (18:30 horas) en partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Nexus Energía Asobal en el que los primeros intentarán repetir el triunfo conseguido el año pasado en el feudo cántabro.

Mientras, los locales buscarán resarcirse de aquella derrota encadenando la tercera victoria seguida en esta segunda mitad de la temporada.

Un encuentro que para Javier Márquez, entrenador de los arandinos, les lleva a enfrentarse con un equipo completo, con la solidez que le da mantener la estructura de años pasados y que le convierten en uno de los bloques más sólidos de la liga que se sitúa en la quinta plaza de la clasificación con 26 puntos.

Todo ello hace que los de la ribera del Duero, undécimos con 13 puntos, tengan que hacer un partido muy redondo si quieren puntuar, sólidos en defensa y portería, con una transición que funcione y mostrando la misma solvencia en ataque que les permitió imponerse en la anterior jornada de liga a Balonmano Guadalajara y el año pasado al Torrelavega.

"Si el año pasado conseguimos vencer allí fue porque hicimos un partido muy redondo. Fuimos abajo en el marcador pero no nos dejamos ir en ningún momento y eso nos permitió llegar a la fase final del duelo con opciones", ha señalado Márquez, que contará con todos los jugadores para el duelo del domingo.

Respecto a la situación general de la Liga, ha reconocido que la clasificación está muy igualada, lo que hace que la competición sea "dura, intensa y estresante" para los implicados y emocionante y atractiva para el público.

"En ese sentido, es ahí donde tenemos que hacernos fuertes e intentar seguir consiguiendo puntos en casa y también fuera", ha augurado el técnico. EFE

