Una persona fallecida al volcar un turismo en Salas de los Infantes (Burgos)

Valladolid, 7 mar (EFE).- Una persona ha perdido la vida este sábado al volcar un turismo en Salas de los Infantes (Burgos), han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
El 112 recibió el aviso del accidente a las 4:45 horas por lo que informó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Salas de los Infantes.
Al llegar, el personal sanitario comunicó que se trataba del vuelco de un turismo y solicitó apoyo de los bomberos porque había una persona atrapada, por lo que fueron alertados los Bomberos de Burgos. EFE
Últimas Noticias
Temas del día de EFE España del sábado 7 de marzo de 2026
Cristina Gutiérrez, de no competir por falta de referentes a convertirse en un referente
Sergio Ortega nombrado coordinador del comité deportivo del Espanyol
Jimbee, Palma, Sporting de Portugal y Lavalloise de Francia, en la Final a 4 europea
Un precio distinto según la hora o el día, ¿adoptará la restauración precios dinámicos?
MÁS NOTICIAS