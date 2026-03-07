Una persona fallecida al volcar un turismo en Salas de los Infantes (Burgos)

Valladolid, 7 mar (EFE).- Una persona ha perdido la vida este sábado al volcar un turismo en Salas de los Infantes (Burgos), han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El 112 recibió el aviso del accidente a las 4:45 horas por lo que informó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Salas de los Infantes.

Al llegar, el personal sanitario comunicó que se trataba del vuelco de un turismo y solicitó apoyo de los bomberos porque había una persona atrapada, por lo que fueron alertados los Bomberos de Burgos. EFE