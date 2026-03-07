Espana agencias

Una persona fallecida al volcar un turismo en Salas de los Infantes (Burgos)

Guardar

Valladolid, 7 mar (EFE).- Una persona ha perdido la vida este sábado al volcar un turismo en Salas de los Infantes (Burgos), han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El 112 recibió el aviso del accidente a las 4:45 horas por lo que informó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Salas de los Infantes.

Al llegar, el personal sanitario comunicó que se trataba del vuelco de un turismo y solicitó apoyo de los bomberos porque había una persona atrapada, por lo que fueron alertados los Bomberos de Burgos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del sábado 7 de marzo de 2026

Infobae

Cristina Gutiérrez, de no competir por falta de referentes a convertirse en un referente

Infobae

Sergio Ortega nombrado coordinador del comité deportivo del Espanyol

Infobae

Jimbee, Palma, Sporting de Portugal y Lavalloise de Francia, en la Final a 4 europea

Infobae

Un precio distinto según la hora o el día, ¿adoptará la restauración precios dinámicos?

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

EEUU traslada aviones para sus

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

ECONOMÍA

Hay más mujeres trabajadoras que

Hay más mujeres trabajadoras que nunca en España, pero siguen siendo más precarias que los hombres: el 88% se concentra en el sector servicios

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

DEPORTES

Josep Maria Bartomeu, expresidente del

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan