Una 'performance' en Sevilla reivindica la igualdad dentro de la iglesia católica

Sevilla, 7 mar (EFE).- El colectivo Revuelta de las Mujeres en la Iglesia ha llevado a cabo este sábado una 'performance' en Sevilla para reivindicar la igualdad de las mujeres dentro de la iglesia católica.

Un centenar de personas se han concentrado ante el Palacio Arzobispal, donde han llevado a cabo esta acción en la que han destapado a una mujer que estaba cubierta bajo una tela negra, le han ido quitando las vendas de los ojos y destapado la boca.

La portavoz del colectivo, Isabel García, ha explicado a los periodistas que el objetivo de esta iniciativa es aportar su "perspectiva desde dentro de la iglesia a la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, hasta que la igualdad se haga costumbre en la iglesia".

García ha indicado que el primer paso por el que hay que trabajar es el del rol que las mujeres desempeñan en el seno de la iglesia, que debería ser "el mismo que el de los hombres, indistintamente, que no se tenga en cuenta el género a la hora de asumir responsabilidad dentro de la iglesia".

En su opinión, se están dando algunos pasos aunque "pocos a nivel jerárquico y muchas veces faltan esos pasos también por parte de las mujeres que forman parte de las comunidades parroquiales de los movimientos".

El colectivo Revuelta de las Mujeres en la Iglesia considera necesario "crear conciencia para que verdaderamente esos pasos se vayan dando". EFE

(vídeo)