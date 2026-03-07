Espana agencias

Una 'performance' en Sevilla reivindica la igualdad dentro de la iglesia católica

Guardar

Sevilla, 7 mar (EFE).- El colectivo Revuelta de las Mujeres en la Iglesia ha llevado a cabo este sábado una 'performance' en Sevilla para reivindicar la igualdad de las mujeres dentro de la iglesia católica.

Un centenar de personas se han concentrado ante el Palacio Arzobispal, donde han llevado a cabo esta acción en la que han destapado a una mujer que estaba cubierta bajo una tela negra, le han ido quitando las vendas de los ojos y destapado la boca.

La portavoz del colectivo, Isabel García, ha explicado a los periodistas que el objetivo de esta iniciativa es aportar su "perspectiva desde dentro de la iglesia a la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, hasta que la igualdad se haga costumbre en la iglesia".

García ha indicado que el primer paso por el que hay que trabajar es el del rol que las mujeres desempeñan en el seno de la iglesia, que debería ser "el mismo que el de los hombres, indistintamente, que no se tenga en cuenta el género a la hora de asumir responsabilidad dentro de la iglesia".

En su opinión, se están dando algunos pasos aunque "pocos a nivel jerárquico y muchas veces faltan esos pasos también por parte de las mujeres que forman parte de las comunidades parroquiales de los movimientos".

El colectivo Revuelta de las Mujeres en la Iglesia considera necesario "crear conciencia para que verdaderamente esos pasos se vayan dando". EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Llega la primera de las 33 jornadas de primavera-verano en Madrid

Infobae

La euforia contenida del Bernabéu mide la decepción del Betis tras el derbi

Infobae

Chambao celebra 25 años de vigencia, de Benidorm Fest al oficioso "himno de Andalucía"

Infobae

Guardiola reivindica la igualdad como un "deber democrático" que "no se suplica" sino que "se conquista"

Guardiola reivindica la igualdad como

Iván Ania: "Tenemos que demostrar el carácter y que el equipo se sobrepone a todo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal asegura que Vox no

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

Una persona objeta la adjudicación de la vivienda tras su divorcio pero la Justicia determina que el pacto entre ex cónyuges es válido

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

ECONOMÍA

Un hombre avala el negocio

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

Hay más mujeres trabajadoras que nunca en España, pero siguen siendo más precarias que los hombres: el 88% se concentra en el sector servicios

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

DEPORTES

Josep Maria Bartomeu, expresidente del

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan