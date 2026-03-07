Txus Vidorreta: "El Baxi Manresa ha dominado en el marcador los 40 minutos"

Manresa (Barcelona), 7 mar (EFE).- El técnico del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, ha remarcado que "el Baxi Manresa ha dominado en el marcador los 40 minutos de partido", en la derrota de los suyos por 86-80 en el Nou Congost.

El entrenador vasco valoró la derrota en la vuelta a los partidos oficiales tras el parón por ventanas FIBA. "Ellos han sido un poco mejores que nosotros, han salido mejor, y eso ha sido clave. A algunos jugadores les ha faltado algo de chispa", ha dicho.

"No hemos estado bien en los tiros abiertos, que es uno de nuestros puntos fuertes. Marcelinho ha jugado más de lo previsto por las faltas de Van Beck... Siempre nos cuesta arrancar después de los parones", ha añadido.

Por último, Vidorreta ha hablado del igualado final de partido. "Pese a estar diez puntos abajo mucho rato, en el último minuto nos hemos puesto a uno. Nunca estamos contento en la derrota, pero nos quedamos con la capacidad de sufrimiento que tenemos", ha zanjado. EFE

jvs/apa