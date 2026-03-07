Tres detenidos en Palma por explotar a cuidadora sin papeles bajo amenazas de deportarla

Palma, 7 mar (EFE).- La Policía Nacional detuvo el miércoles a dos hombres y una mujer en Palma (Mallorca) acusados de explotar laboralmente a una cuidadora a cargo de una persona dependiente que hacía jornadas de 24 horas seis días a la semana y a la que amenazaban con que sería deportada si denunciaba por no tener papeles.

En un comunicado este sábado, la Policía Nacional recibió una denuncia de una mujer que estaba agotada y desesperada por la situación en la que se encontraba.

Pese a su situación de vulnerabilidad y las reiteradas amenazas que recibía de que sería expulsada de España en caso de acudir a la Policía Nacional, decidió pedir auxilio a pesar del temor.

La mujer fue captada a través de una amiga que le informó de que podía trabajar como cuidadora interna en Palma, algo que comenzó a hacer días más tarde a cargo de un familiar dependiente de dos de los arrestados.

La denunciante desarrollaba su trabajo en condiciones laborales de total explotación: sin contrato, interna y con disponibilidad las 24 horas, con únicamente un día libre a la semana.

Sus honorarios eran de 900 euros al mes y no le facilitaban los medios adecuados para su desempeño laboral, puesto que tenía que mover a una persona dependiente sin medios adecuados y con labores de limpieza de heces y fluidos orgánicos.

Además, la persona dependiente padecía una enfermedad inmunológica, de lo que ni siquiera se informó a la cuidadora.

La sobrecarga de trabajo y la falta de medios le causó lesiones en varias ocasiones, de las que apenas recibió la adecuada asistencia sanitaria, ya que la familia temía las posibles consecuencias en caso de que se descubriese la relación laboral.

Cuando se producían inspecciones del área de dependencia del Govern, la familia obligaba a la víctima a ocultarse por temor a que les fuese retirada la ayuda o se descubriese la situación laboral.

Para evitar que la mujer abandonara el puesto, los detenidos la amenazaban constantemente con utilizar falsos contactos policiales para encarcelarla debido a su situación irregular.

Incluso le dijeron que poseían copias de su documentación para impedirle cruzar cualquier frontera.

Finalmente, los dos hombres y la mujer fueron detenidos el miércoles acusados de los delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral, coacciones y amenazas. EFE