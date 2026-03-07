Temas del día de EFE España del domingo 8 de marzo de 2026

DÍA MUJER

Madrid - El movimiento feminista vuelve a salir a la calle este domingo en numerosas manifestaciones convocadas por ciudades de toda España con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en defensa un año más de la igualdad y contra la violencia machista, y en el que también resuena el eco de un mundo en conflicto que afecta, y mucho, a las mujeres.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Tordesillas (Valladolid) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un mitin en la localidad vallisoletana de Tordesillas, en el último fin de semana de la campaña electoral en Castilla y León.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Medina del Campo (Valladolid) - El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura un acto electoral junto al candidato de esta formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Valladolid - Tras más de cuatro décadas de autonomía, la presidencia de Castilla y León se sigue resistiendo a la mujer, y no parece que en estas elecciones eso vaya a cambiar, con una única mujer entre los principales candidatos, la cabeza de lista de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, y sin que los dos principales partidos, PP y PSOE, hayan presentado nunca una candidata.

(Texto) (Foto)

SEMANA POLÍTICA

Madrid - La guerra en Oriente Medio acapara la actualidad política de la semana, mientras los partidos se vuelcan en la recta final de la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León, que se celebran el próximo domingo.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55019570418)

OTAN ANIVERSARIO

Madrid - El próximo 12 de marzo se cumplen 40 años del referéndum de la OTAN, un intento del entonces Gobierno de Felipe González por cerrar un debate que de nuevo vuelve a la actualidad con el conflicto internacional desatado por el ataque de EEUU e Israel a Irán. Eduardo Sobreviela.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8000323802, 8005529726)

SERVICIO MILITAR (Crónica)

Madrid - El 9 de marzo de 2001 el Gobierno aprobó el decreto de supresión de la mili que ponía fin a más dos siglos de servicio militar obligatorio e iniciaba el camino hacia unas Fuerzas Armadas profesionales. Teresa Díaz.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8004654287)

IRÁN GUERRA INFLACIÓN

Madrid - La guerra en Irán dibuja un escenario complejo en el que reaparece el riesgo inflacionario tras el encarecimiento de la energía y las tensiones comerciales en las rutas marítimas, una situación que debería ser "transitoria" si el conflicto no se alarga demasiado en el tiempo, según los expertos consultados por EFE.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023330895)

PERSONAS DESAPARECIDAS

Córdoba - El 9 de marzo se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas, una situación que en la actualidad viven en España familiares de unas siete mil personas que se encuentran en búsqueda activa, y que se muestran inasequibles al desaliento por mucho tiempo que pase. Mercedes Martínez.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTE

Madrid - La minería para la extracción de minerales raros, como el coltán o el litio, empleados en el desarrollo tecnológico de la industria militar, automotriz, energética o dispositivos médicos, está en el centro de las disputas geopolíticas de las grandes potencias y es una actividad con altos costes para las comunidades locales y el medioambiente.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022618962)

ARCO 2026

Madrid - La feria de Arte Contemporáneo ARCOmadrid 2026 cierra este domingo su 45ª edición, que ha reunido a más de doscientas galerías de 30 países y que ha estado marcada por la guerra en Irán y por la protesta de artistas y galeristas contra el IVA cultural, que grava con el 21 % la compra de obras de arte, un 15 % más que en países como Italia, Francia o Portugal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL MÁLAGA

Málaga - El Festival de Cine de Málaga premia a la directora y guionista Alauda Ruiz, reciente triunfadora en los Goya, en una jornada en la que se presentarán cuatro largometrajes a concurso, como son 'Mi querida señorita', 'Después de Kim', 'Neurótica anónima' y 'Pioneras'.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PACO RABAL

Madrid - Este domingo se cumple el centenario del nacimiento de Francisco Rabal, un consagrado actor de rotunda presencia que trabajó con los mejores directores de su tiempo, desde Luis Buñuel (al que llamaba 'tío Luis'), a Carlos Saura, Mario Camus o Pedro Almodóvar.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: URL bit.ly/4slTMeh)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:50h.- Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PODEMOS.- Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León y Sandra San José, responsable de Feminismo, atienden a la prensa antes de comenzar la manifestación por el 8M. Plaza Fuente Dorada (Texto) (Foto)

12:00h.- Burgos.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El candidato del PP a la reelección en la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernáneez Mañueco, participa en un acto público en la jornada del Día de la Mujer. Auditorio Forum Evolución. Paseo Sierra de Atapuerca. (Texto) (Foto)

13:00h.- Medina del Campo (Valladolid).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto electoral en la localidad vallisoletana de Medina del Campo. Plaza Segovia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:30h.- Tordesillas (Valladolid).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un mitin junto a María Pardo Álvarez, candidata del PP a las Cortes de Castilla y León. Hotel Restaurante Los Toreros. Avda. Valladolid, 26 y streaming en las redes sociales del PP. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de CyL, Carlos Martínez, asiste a un acto de igualdad en Valladolid en el que interviene la secretaria general de UGTCyL, Ana Fernández. Teatro Zorrilla. (Texto) (Foto)

18:15h.- Aranda de Duero (Burgos).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios durante una visita a la zona de la Ribera del Duero. (Texto) (Foto)

19:30h.- Palencia.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, participa en un acto electoral en Palencia junto a los candidatos socialistas de la provincia. Hotel Rey Sancho. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

11:30h.- Madrid.- DÍA MUJER.- Manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer, con el lema "Amigas, al fascismo lo paramos las feministas", a la que asisten varias ministras del Gobierno, entre ellas Yolanda Díaz, Elma Saiz, Isabel Rodríguez y Sara Aagesen, así como otros representantes de PSOE, PP, Sumar y Podemos. De Atocha a Sevilla. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Barcelona.- DÍA MUJER.- Manifestación convocada por la Asamblea 8M, en la que participa la consellera catalana de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y otros representantes políticos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:45h.- Sevilla.- DÍA MUJER.- El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, preside el acto 'Ellas cambian Andalucía', organizado por el PP-A con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hotel Barceló Sevilla Renacimiento (Avda. Alvaro Alonso Barba, 41092. Sevilla)

12:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- Manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid (MFM) con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista: ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!' De Plaza de Cibeles a Plaza de España. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Sevilla.- DÍA MUJER.- Manifestación del Movimiento Feminista de Sevilla con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde la Plaza Nueva hasta la Alameda de Hércules.

12:00h.- Granada.- DÍA MUJER.- Una manifestación unitaria convocada por la Plataforma 8M/25N Contra la Violencia de Género de Granada y el Espacio Feminismo Unitario de Graná recorre el centro de Granada con motivo del 8M con el lema: "Derechos para todas: Alianzas feministas contra el patriarcado imperialista". Salida de los Jardines del Triunfo hasta el Paseo del Salón. (Foto)

12:00h.- Bilbao.- DÍA MUJER.- Las organizaciones feministas que forman la Plataforma de Mujeres Feministas Abolicionistas de Bizkaia han convocado una marcha diferenciada del 8M debido a discrepancias que "impiden la unidad de acción". Zabalburu-Arenal. (Texto) (Foto)

12:00h.- San Sebastián.- DÍA MUJER.- Manifestación convocada por el movimiento feminista con motivo de la conmemoración del 8M. Túnel del Antiguo. (Texto) (Foto)

12:00h.- Toledo.- DÍA MUJER.- Manifestación convocada por la Plataforma 8M de Toledo en el Día Internacional de la Mujer. Desde La Vega hasta Zocodover (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Pamplona.- DÍA MUJER.- Manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Iruñerria con motivo del 8M. Parque de Antoniutti. (Texto)

12:00h.- Santander.- DÍA MUJER.- Una manifestación en Santander, convocada por la Comisión 8M, reivindicará este domingo el Día Internacional de la Mujer. Desde Puertochico a la plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

12:00h.- Badajoz.- DÍA MUJER.- La plataforma 8M Badajoz convoca una manifestación feminista por el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema 'Feministas antifascistas somos más en todas partes'. Avenida de Huelva. (Texto) (Foto)

12:30h.- Vitoria.- DÍA MUJER.- El movimiento feminista de Vitoria se manifiesta con motivo del Día de la Mujer con el lema 'Otro mundo desde el feminismo. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización'. Plaza San Antón. (Texto) (Foto)

12:30h.- Logroño.- DÍA MUJER.- El Plataforma 8 de Marzo ha convocado una manifestación por el centro de Logroño con motivo del Día Internacional de la Mujer. Glorieta del Doctor Zubía. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Cáceres.- DÍA MUJER.- Manifestación convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres con motivo del Día Internacional de la Mujer, bajo el lema 'Igualdad, derechos, justicia, acción'. Plaza de América. (Texto) (Foto)

17:30h.- València.- DÍA MUJER.- La Coordinadora Feminista de València y la Assemblea Feminista de València celebran el 8 de marzo por separado con dos manifestaciones por las calles de València. Porta de la Mar y CIE de Zapadores (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Cádiz.- HABLA ANDALUZA.- La Universidad de Cádiz pondrá en marcha este mismo año una cátedra dedicada a impulsar el estudio, la investigación y la difusión del habla andaluza, una iniciativa que responde a la creciente "demanda social" de los andaluces de poner en valor un rasgo de su identidad que arrastra una "estigmatización" desde hace siglos. (Texto)

10:10h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa de presentación de la película 'Neurótica anónima', a concurso en el Festival de Cine de Málaga. Cine Albéniz (Texto) (Foto)

10:40h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- La película 'Después de Kim' se presenta en rueda de prensa en el Festival de Cine de Málaga. Cine Albéniz (Texto) (Foto)

11:10h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa de 'Pioneras', largometraje a concurso en el Festival de Cine de Málaga. Cine Albéniz (Texto) (Foto)

12:00h.- Olivenza (Badajoz).- TOROS OLIVENZA.- Toros de la ganaderías de 'Domingo Hernández' y 'La Ventana del Puerto' para los diestros Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez, en el marco de la feria taurina de Olivenza. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

12:30h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación la Caixa, Juan Carlos Barroso, asiste a la inauguración del Espacio Solidario del Festival de Málaga.

13:45h.- Santa Cruz de Tenerife.- TENERIFE NOIR.- Las escritoras María del Mar Rodríguez, Ángela Pinacho, Laura Delgado y Elena Villares participan en la mesa literaria ‘Islas en negro: crimen y escritura femenina desde Canarias’, moderada por el periodista Eduardo García Rojas, para analizar la autoría femenina en el género negro. Espacio Cultural CajaCanarias. Plaza del Patriotismo, 1.

14:40h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa de 'Mi querida señorita', película a concurso en el Festival de Málaga. Cine Albéniz (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:20h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- La directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa mantiene un encuentro con la prensa con motivo de su Premio Málaga Talent del Festival de Cine, que recibirá en una gala por la noche. Teatro Cervantes (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Castellón.- TOROS CASTELLÓN.- Corrida de toros de la Feria de la Magdalena, con toros de La Quinta para Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

20:00h.- La Laguna (Tenerife).- CINE DOCUMENTAL.- El director José Hernández y el codirector Felipe Ravina Olivares estrenan oficialmente en Tenerife el cortometraje documental ‘Nika, el calderón tropical’ tras su recorrido por más de una veintena de certámenes internacionales, que visibiliza los peligros que amenazan a los ecosistemas marinos de las islas. Paraninfo de la Universidad de La Laguna.

21:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Espectáculo pirotécnico nocturno en la Playa del Ayuntamiento de València a cargo de Pirotecnia Nadal-Martí, de l’Olleria (Valencia), que disparará 98 kilos de material pirotécnico en siete minutos. Ayuntamiento.

EFE

srm/ie

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245