Tellado afirma que la igualdad debe ser la "columna vertebral de la democracia"

Cartagena (Murcia), 7 mar (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este sábado en un acto del partido en Cartagena, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, que la igualdad debe ser la “columna vertebral de la democracia”, al tiempo que ha criticado al Gobierno central por “dañar la igualdad y a las mujeres en España”.

Tellado ha afirmado que la igualdad “no puede ser una moda ni un eslogan, sino una auténtica razón de ser” del Partido Popular.

“Para nosotros, la igualdad entre hombres y mujeres, entre generaciones y entre territorios debe estar presente en todas nuestras políticas. No puede ser más un catalán que un murciano, ni más un joven que un mayor”, ha subrayado.

El dirigente popular ha insistido en que la conciliación y la corresponsabilidad son asignaturas pendientes. “Debemos garantizar que ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera profesional y su familia. Todo debe ser compatible, y ese es un reto en el que administraciones y sociedad deben implicarse”, ha afirmado.

Además ha recordado que el PP impulsó la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en Galicia, bajo el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, y que otras comunidades autónomas gobernadas por el PP replicaron la medida, como ejemplo de sensibilidad hacia los problemas reales de las mujeres.

Tellado también ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de polarizar la sociedad y de “causar un daño tremendo a las mujeres y a la igualdad en España”.

Ha señalado la gestión de la ley del “solo sí es sí”, las pulseras defectuosas para maltratadores y los escándalos de acoso en instituciones públicas como ejemplos de un Ejecutivo “que ha abandonado a los ciudadanos y a nuestros aliados y que prioriza mantenerse en el poder por encima del bienestar de la sociedad”.

El secretario general del PP ha destacado la trayectoria de su partido en materia de igualdad. “Siempre hemos dado oportunidades a las mujeres para alcanzar puestos de responsabilidad, desde ministerios hasta alcaldías y presidencias de Gobiernos autonómicos".

"Nuestro partido es el de las mujeres libres y valientes, que progresan por mérito propio”, ha recalcado, criticando lo que consideró “una instrumentalización de la igualdad por parte de la izquierda”.

Tellado ha concluido subrayando la necesidad de un gobierno sensato y decente para España: “La alternativa solo puede ser el Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo. Debemos unir el voto del centro derecha para construir un proyecto sólido que mejore la vida de los españoles, proteja a las mujeres y defienda la verdadera igualdad en todos los ámbitos”. EFE

