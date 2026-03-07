Tellado acusa al Gobierno de decir “no a la democracia” con su postura de “no a la guerra”

Cartagena (Murcia), 7 mar (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este sábado en Cartagena (Murcia) que el Gobierno “maneja el no a la guerra, pero en realidad está diciendo no a la democracia”, en referencia a la postura del Ejecutivo ante la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abandonar a los aliados internacionales de España. Tellado ha realizado estas declaraciones durante un acto celebrado en la víspera del Día Internacional de la Mujer, donde ha criticado con dureza la gestión del Ejecutivo.

También ha denunciado un deterioro de la imagen exterior de España en las últimas semanas. A su juicio, el presidente del Gobierno “tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio Gobierno”, lo que, ha dicho, está dañando la reputación internacional del país.

Tellado ha defendido que el Partido Popular representa la alternativa para sustituir al Ejecutivo actual y ha afirmado que la única vía para “echar a Pedro Sánchez” del Gobierno es concentrar el voto del cambio en la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, hizo un llamamiento a la unidad del espacio político de centro derecha para evitar “peleas inútiles” y lograr una alternativa “fuerte y decente” que permita, según dijo, “sacar a España adelante”.

Además ha asegurado que en los últimos ocho años se ha producido “un enorme daño” al país. Según sostuvo, las políticas del Gobierno han deteriorado ámbitos como la situación de las mujeres, el acceso a la vivienda, la política migratoria, la red ferroviaria o las expectativas de futuro de los jóvenes. EFE

(foto)