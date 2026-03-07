Espana agencias

Tatum regresa, Doncic domina, los Knicks arrasan y los Heat cortan la racha de Charlotte

Guardar

Chicago (EE.UU.), 6 mar (EFE).- El regreso de Jayson Tatum diez meses después de romperse el tendón de Aquiles, el festival anotador de Luka Doncic y la gran victoria de los New York Knicks en el campo de los Denver Nuggets iluminaron este viernes la jornada de la NBA, en la que los Charlotte Hornets interrumpieron su racha de ocho victorias consecutivas.

Fue la noche de Tatum, que 298 días después de su grave lesión sufrida en los playoffs de 2025 volvió a vestirse de corto en el triunfo 120-100 de los Boston Celtics contra los Dallas Mavericks.

Tatum sumó quince puntos, doce rebotes y siete asistencias en 27 minutos y reconoció que este partido fue "todo lo que podía soñar".

Jaylen Brown aportó 24 puntos, siete rebotes y siete asistencias, Derrick White contribuyó con 20 y Neemias Queta logró un doble doble de 16 puntos y quince rebotes.

El español Hugo González participó con seis puntos, dos rebotes y dos asistencias en poco menos de 19 minutos en pista, con dos de tres desde el arco.

En la Crypto.com Arena, Doncic selló su duodécimo partido de 40 puntos con la camiseta de los Lakers, al endosar 44 a los Pacers en la victoria 128-117 de los Lakers.

Doncic se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los de Púrpura y Oro capaz de sumar diez partidos de 40 puntos o más, junto a Kobe Bryant, Elgin Baylor y Jerry West, según datos facilitados por los Lakers.

El esloveno terminó el partido con 44 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias, tres robos y dos tapones. Llevaba ya 22 en el primer período y 29 al descanso, con nueve de quince en tiros.

El equipo de JJ Redick no pudo contar con LeBron James, baja por un problema de codo.

Los Knicks dieron una prueba de fuerza en el campo de los Denver Nuggets al arrollarles 142-103 para arrancar de la mejor forma su gira de partidos fuera de Nueva York.

OG Anunoby enseñó el camino a los Knicks con 34 puntos, apoyado por los 18 de Josh Hart y por un doble doble de 17 puntos y trece rebotes del dominicano Karl Anthony Towns.

Los Knicks dominaron en el campo de unos Nuggets que perdieron tres de sus últimos cinco partidos, pese a los 35 puntos y ocho rebotes del serbio Nikola Jokic.

Los Knicks son terceros en el Este (41-23), detrás de los Celtics (42-21) y de los Detroit Pistons (45-16).

Los Hornets, uno de los equipos más en forma y sorprendentes de la temporada, cortaron su racha de ocho victorias consecutivas al caer en casa contra los Miami Heat.

Tyler Herro dominó con 33 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, con ocho triples que lanzaron a los Heat.

Un parcial de 30-19 en el cuarto período fue clave para que los hombres de Erick Spoelstra sumaran un valioso 128-120 contra los Hornets, en los que Kon Knueppel firmó 27 puntos.

Para Miami, Bam Adebayo logró un doble doble de 24 puntos y doce rebotes y el mexicano Jaime Jáquez, 21 puntos.

Entre los demás resultados, los San Antonio Spurs doblegaron 116-112 a Los Ángeles Clippers con 27 puntos  y diez rebotes del francés Victor Wembanyama, para reforzar su segunda plaza en el Oeste (46-17).

Solo los OKC Thunder (49-15) tienen mejor balance que los texanos.

Además, el turco Alperen Sengun dirigió con 28 puntos la victoria de los Houston Rockets sobre los Portland Trail Blazers (106-99) y los Phoenix Suns ganaron 118-116 a los New Orleans Pelicans. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vox sigue su propia ruta en un momento crucial para el poder autonómico del PP

Infobae

Russell impone su ley con la primera ‘pole’ de la temporada

Infobae

Russell: “El Mercedes tiene mucho potencial”

Infobae

Russell (Mercedes) logra en Australia la primera pole de la temporada del Mundial de F1

Infobae

Sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de marzo de 2026 (00.00 GMT)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

EEUU traslada aviones para sus

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

ECONOMÍA

“Huelga a la japonesa”: los

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

DEPORTES

Fede Valverde salva en el

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado