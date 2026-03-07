Suspendida la línea RL4 de Rodalies en Calaf (Barcelona) por desprendimientos de tierras

Barcelona, 7 mar (EFE).- La línea RL4 de media distancia de Rodalies se encuentra suspendida en el tramo de Manresa (Barcelona)-Calaf (Barcelona)-Cervera (Lleida) por dos desprendimientos de tierras sobre la vía, posiblemente como consecuencias de las lluvias caídas ayer en la zona.

Fuentes del gestor ferroviario Adif y de la compañía Renfe han informado a EFE de que sobre las diez de la mañana se ha registrado un primer deslizamiento, que ha cortado la vía, entre Manresa y Calaf.

Poco después, se ha producido un segundo desprendimiento entre Calaf y Cervera, por lo que ha quedado suspendido el servicio en el tramo comprendido entre esa ciudad leridana y Manresa, para el que se ha habilitado un servicio alternativo por carretera.

El primer desprendimiento ha afectado al paso del tren de media distancia MD 15632, que cubría el trayecto entre Lleida Pirineus y Manresa, que ha permanecido detenido en la vía hasta que ha retrocedido hasta Calaf, donde se han apeado los pasajeros para seguir viaje por carretera.

Las citadas fuentes han indicado que ninguno de los dos desprendimientos ha provocado heridos ni daños en el convoy.

Las mismas fuentes han indicado que Adif ha comenzado ya los trabajos para retirar la tierra de la vía pero que, de momento, se desconoce cuándo se podrá retomar el servicio ferroviario en la zona.

Técnicos de Adif, por otro lado, están inspeccionando esa línea para constatar que no hay otros daños, según fuentes del gestor ferroviario.

La línea de media distancia RL4 de Rodalies cubre el trayecto entre Lleida Pirineus y Terrassa Estació del Nord.

Las citadas fuentes de Renfe han precisado que los desprendimientos de tierra no afectan al servicio de la línea RL3, que cubre el trayecto entre Cervera y Lleida Pirineus. EFE