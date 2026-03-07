Espana agencias

Suspendida la línea RL4 de Rodalies en Calaf (Barcelona) por desprendimientos de tierras

Guardar

Barcelona, 7 mar (EFE).- La línea RL4 de media distancia de Rodalies se encuentra suspendida en el tramo de Manresa (Barcelona)-Calaf (Barcelona)-Cervera (Lleida) por dos desprendimientos de tierras sobre la vía, posiblemente como consecuencias de las lluvias caídas ayer en la zona.

Fuentes del gestor ferroviario Adif y de la compañía Renfe han informado a EFE de que sobre las diez de la mañana se ha registrado un primer deslizamiento, que ha cortado la vía, entre Manresa y Calaf.

Poco después, se ha producido un segundo desprendimiento entre Calaf y Cervera, por lo que ha quedado suspendido el servicio en el tramo comprendido entre esa ciudad leridana y Manresa, para el que se ha habilitado un servicio alternativo por carretera.

El primer desprendimiento ha afectado al paso del tren de media distancia MD 15632, que cubría el trayecto entre Lleida Pirineus y Manresa, que ha permanecido detenido en la vía hasta que ha retrocedido hasta Calaf, donde se han apeado los pasajeros para seguir viaje por carretera.

Las citadas fuentes han indicado que ninguno de los dos desprendimientos ha provocado heridos ni daños en el convoy.

Las mismas fuentes han indicado que Adif ha comenzado ya los trabajos para retirar la tierra de la vía pero que, de momento, se desconoce cuándo se podrá retomar el servicio ferroviario en la zona.

Técnicos de Adif, por otro lado, están inspeccionando esa línea para constatar que no hay otros daños, según fuentes del gestor ferroviario.

La línea de media distancia RL4 de Rodalies cubre el trayecto entre Lleida Pirineus y Terrassa Estació del Nord.

Las citadas fuentes de Renfe han precisado que los desprendimientos de tierra no afectan al servicio de la línea RL3, que cubre el trayecto entre Cervera y Lleida Pirineus. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Llega la primera de las 33 jornadas de primavera-verano en Madrid

Infobae

La euforia contenida del Bernabéu mide la decepción del Betis tras el derbi

Infobae

Chambao celebra 25 años de vigencia, de Benidorm Fest al oficioso "himno de Andalucía"

Infobae

Guardiola reivindica la igualdad como un "deber democrático" que "no se suplica" sino que "se conquista"

Guardiola reivindica la igualdad como

Iván Ania: "Tenemos que demostrar el carácter y que el equipo se sobrepone a todo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal asegura que Vox no

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

Una persona objeta la adjudicación de la vivienda tras su divorcio pero la Justicia determina que el pacto entre ex cónyuges es válido

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

ECONOMÍA

Un hombre avala el negocio

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

Hay más mujeres trabajadoras que nunca en España, pero siguen siendo más precarias que los hombres: el 88% se concentra en el sector servicios

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

DEPORTES

Josep Maria Bartomeu, expresidente del

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan