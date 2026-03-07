Espana agencias

Sumar e IU ven innecesario someter al Congreso la movilización de tropas militares

Valladolid, 07 mar (EFE).- Los coordinadores de Movimiento Sumar y de IU, Lara Hernández y Antonio Maíllo, respectivamente, han considerado innecesario someter en el Congreso de los Diputados la decisión del Gobierno de España de movilizar tropas militares, como la fragata Cristóbal Colón a Chipre, siempre que estas misiones se enmarquen dentro de la defensa y del ámbito europeo.

En declaraciones a los medios de información, antes de participar en un acto público enmarcado en la campaña electoral de Castilla y León, Hernández ha expresado que estos movimientos deben estar orientados a "garantizar la seguridad del continente sin entrar en dinámicas que puedan desembocar en una guerra abierta" y ha desechado así la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de someter esta decisión en las Cortes Generales.

De este modo, ha considerado suficiente la comparecencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará en el Congreso para explicar la política del Ejecutivo en relación a Oriente Medio.

Por su parte, Maíllo, que ha augurado que el mundo está contemplando "el final de la OTAN", ha asegurado que si fuera por el candidato popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el PP, "España estaría ya en guerra".

Además, el dirigente de IU ha criticado la postura del Partido Popular y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de mantener una "actitud belicista" que, a su juicio, no coincide con el sentir mayoritario de la sociedad española.

"El PP está intentando competir con Vox" en política internacional, ha apostillado Maíllo, que ha indicado que está convencido que dentro del propio PP hay una base contraria a la guerra.

Finalmente, la coordinadora del Movimiento Sumar ha cuestionado el liderazgo de Feijóo en este asunto y ha planteado si su postura responde a intereses internacionales o a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles.

Ya en el mitin, la ministra de Juventud, Sira Rego, también se ha referido a la guerra de Irán, y ha criticado a la "derecha vende patrias que no le importa someterse a Donald Trump y a sus intereses", porque "su patriotismo cabe en una pulsera" y ha defendido el lema "no a la guerra", que ha sido coreado en el auditorio.EFE

(foto)

