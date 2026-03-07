Sonia Bermúdez: "Queremos que todo el mundo esté al 100% para enfrentarnos a Inglaterra"

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- La seleccionadora española Sonia Bermúdez celebró el triunfo ante Ucrania pero centró su objetivo en el próximo compromiso ante Inglaterra, con la que comparte el primer puesto del Grupo 3 con la confianza de que todas las jugadoras estén al cien por cien.

"Lo que queremos es que todo el mundo esté al 100% para enfrentarnos a Inglaterra. Victoria, lo que queríamos, seis puntos y ahora a pensar en Inglaterra", añadió, en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol después de los dos partidos de clasificación.

La seleccionadora se refirió a las novedades en el once, en el que introdujo muchos cambios respecto al encuentro contra Islandia del pasado martes: "Llevamos días muy buenos de trabajo en los que ganarse el puesto está muy difícil. Si vienen las futbolistas es porque confiamos en ellas, creo que el grupo sale reforzado porque vienen jugadoras con muchísima energía".

También se acordó del debut de Martina Fernández y Ornella Vignola, jugadoras del Everton, y se alegró por Lucía Corrales, que consiguió su primer gol con la selección absoluta en el tiempo añadido de la primera parte.

Además, hizo referencia a algunas de las jugadoras que no disputaron todos los minutos del encuentro: "Ona [Batlle, descarte] viene de mucha carga de minutos en el club, sabemos lo que nos viene por delante. También el caso de Ale [Putellas], que hemos preferido que solo jugase una parte, y dar un poco de descanso a otras jugadoras que suelen estar en el once, que llevan muchos minutos".

En la siguiente ventana internacional, España disputará otros dos encuentros de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027: el 14 de abril, ante Inglaterra, gran rival por el liderato del grupo A3; y el 18 del mismo mes, de nuevo ante Ucrania. EFE