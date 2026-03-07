Espana agencias

Simeone: “Ojalá Griezmann nos siga regalando todo lo que él quiera”

Madrid, 7 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, eludió de nuevo este sábado, tras el triunfo por 3-2 contra la Real Sociedad, pronunciarse sobre cuál es la decisión de Antoine Griezmann sobre su futuro inmediato, pero remarcó que “ojalá siga regalando” al conjunto rojiblanco “todo lo que él quiera”.

“Estas cosas siempre son mejores cuando habla directamente el jugador y explica o dice lo que en realidad quiera decir. Nosotros nos ilusionamos y queremos siempre lo mejor para él, primero como persona, como familia, porque lo quiero mucho, y ya él decidirá cuando tenga que comentar algo”, expuso en rueda de prensa tras el encuentro.

“Griezmann es diferencial. Cuando él está bien, es un jugador importantísimo para nosotros y ojalá que nos siga regalando todo lo que él quiera”, abundó el técnico, que también ensalzó a Nico González, autor de dos de los tres goles de la victoria.

“Me pone muy contento por Nico, que viene de hace un tiempo largo buscando recuperarse. Había tenido desde que llegó un impacto muy bueno dentro del equipo como si hubiera jugado toda la vida en el Atlético de Madrid, en diciembre le tocó lesionarse y, a partir de ahí, no pudo encontrar lo que hoy nos volvió a dar, el futbolista que queremos, que fuimos a buscar y necesitamos toda la energía y la vitalidad que tiene”, dijo.

También habló de Alexander Sorloth: “Cuando está en esta forma de jugador participativo, de trabajar en la parte defensiva, que nos da una mano grandísima, aguantar la pelota de espaldas, ser determinante en la zona que le gusta y hacer goles es diferente a todo lo que tenemos. Claro que le necesitamos mucho. Y en partidos como hoy más todavía por las características del rival que teníamos”.

Simeone apuntó que José María Giménez ha hecho lo que “tiene que hacer, es lo que viene demostrando y lo que pide su lugar que tiene dentro del equipo”, en referencia a su liderazgo sobre el terreno de juego. “Ojalá que nos siga dando cosas buenas”, agregó.

Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentarán el próximo 18 de abril en la final de la Copa del Rey.

“Está claro que no lo relaciono con la final. Nosotros hicimos el partido que había que hacer. Me voy muy contento con el trabajo del grupo en general. El primer tiempo fue muy bueno, ellos hicieron dos golazos enseguida, después del 1-0 y del 2-1, presionamos en campo rival, le sacamos tiempo para que no puedan jugar y buscando la cantidad de situaciones de gol que generamos más los tres goles”, afirmó.

“Me quedo con ese vendaval de situaciones que el equipo generó y me pone muy contento porque los cambios fueron buenos, revitalizaron y le dieron más paso al equipo y pudimos gestionar de la mejor manera un partido difícil”, expuso. EFE

