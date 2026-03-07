Sánchez esgrime el 'no a la guerra' en favor de España y PP lo ve un "no a la democracia"

Madrid, 7 mar (EFE).- El cruce de reproches por la guerra en Oriente Medio aviva la tensión entre los partidos, con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que llama "hipócritas" a Vox y PP por respaldar un conflicto que perjudicará al bolsillo de los españoles, a lo que los populares replican que el 'no a la guerra' es un "no a la democracia".

La campaña electoral en Castilla y León ha servido este sábado como escenario para que PSOE, Sumar y Podemos escenifiquen el 'no a la guerra' de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sánchez ha protagonizado un mitin en Soria en el que se ha alternado el lema, recuperado de José Luis Rodríguez Zapatero, con la bandera de España en una pantalla gigante.

Allí, el jefe del Ejecutivo ha acusado a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de "hipócritas" por apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles al "encarecer su día a día" y les ha dicho que "es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás".

"Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán", ha criticado ante un auditorio que ha coreado varias veces desde el principio el 'no a la guerra' y en el que se ha proyectado la bandera en algunos momentos del mitin.

Sánchez ha recordado que el PP hace 23 años con José María Aznar metió a España en la guerra de Estados Unidos contra Irak "en contra de la opinión pública" y ha lamentado que hoy vuelvan a hacerlo en Irán "demostrado que no han aprendido nada y que se equivocan en todo".

El PP, que no tenía actos previstos este sábado con Feijóo, ha contraatacado a través de su secretario general, Miguel Tellado, que ha dicho que Sánchez "maneja el 'no a la guerra', pero en realidad está diciendo no a la democracia” y le ha acusado de haber llevado a España a abandonar a sus aliados internacionales.

Tellado cree que la postura del Ejecutivo supone "un deterioro de la imagen exterior" de España y, a su parecer, Sánchez “tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio Gobierno”.

Entretanto, desde Cádiz, la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha defendido que la posición de Sánchez con el 'no a la guerra' es ya un referente internacional al que se están sumando más países de Europa.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado en un acto en Málaga a Feijóo y a Abascal a explicar por qué rescatan y traen de vuelta a España "ese PP de la guerra de Aznar, que parecía enterrado".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad porque el Gobierno defiende la paz y no permitirá que "el golpe económico" de la guerra "lo paguen" los españoles.

En Castilla y León, la candidatura de IU-Sumar-Equo ha enarbolado la bandera del 'no a la guerra' para activar a la izquierda de cara a las elecciones del 15 de marzo donde pretenden ser "determinantes" en la suma de fuerzas políticas en las Cortes.

Allí, la ministra de Juventud, Sira Rego, ha arremetido contra la "derecha vendepatrias que no le importa someterse a Donald Trump y a sus intereses".

En el acto, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo ha pedido a los ciudadanos: "No seáis los tontos útiles de los intereses de las multinacionales y los fondos buitre. Ni un voto a Vox ni al PP".

Además, los coordinadores de Movimiento Sumar y de IU, Lara Hernández y Maíllo, respectivamente, han considerado innecesario someter en el Congreso a la decisión de movilizar tropas militares, como la fragata Cristóbal Colón a Chipre, siempre que estas misiones se enmarquen dentro de la defensa y del ámbito europeo.

En medio del rifirrafe político, España sigue con las labores de repatriación de españoles desde Oriente Medio, 4.000 en total hasta la fecha.

Este sábado llegan los primeros vuelos comerciales a España -desde Catar a Madrid y Barcelona- con 659 personas después de que entre el jueves y el viernes llegaran a Madrid 412 españoles procedentes de Omán.EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)