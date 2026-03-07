Russell (Mercedes) logra en Australia la primera pole de la temporada del Mundial de F1

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- El británico George Russell (Mercedes) logró la primera pole de la temporada en el primer gran premio de la temporada, el de Australia.
La segunda posición fue para su compañero de escudería, el italiano Kimi Antonelli, y la tercera para el Red Bull del francés Isack Hadjar. EFE
