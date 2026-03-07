Russell (Mercedes) logra el mejor crono en los últimos libres del GP de Australia

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- El británico George Russell (Mercedes) registró este sábado la vuelta más rápida en la tercera y última segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Melbourne, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026.

El piloto dejó su mejor crono en 1:19:053, el mejor tiempo del fin de semana, con el su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) en segundo lugar, a seis décimas. En tercer lugar finalizó el compañero de este último, el monegasco Charles Leclerc.

El actual campeón mundial, el británico Lando Norris (McLaren), no pasó del octavo puesto, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó 6º, sorprendentemente superado por una posición por su compañero de equpo, el francés Isack Hadjar. EFE

