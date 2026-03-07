Espana agencias

Russell: “El Mercedes tiene mucho potencial”

Guardar

Redacción deportes, 7 mar.- El piloto británico de Mercedes, George Russell, se mostró contento por la primera pole conquistada en Australia y aseveró que su monoplaza “tiene mucho potencial” aunque reconoció que “hasta que no llega el primer sábado nunca sabes qué puede pasar. No es sencillo de pilotar y es difícil para los aficionados entenderlo”.

En su opinión, “el coche ha ido genial pese a que habían bajado las temperaturas. Estoy también contento por Kimi (Antonelli) ya que el equipo ha hecho un gran trabajo con este monoplaza”.

Con todo ello, el inglés incidió en su deseo de que “llegue ya mañana la carrera", donde esperan "tener un buen rendimiento”. EFE

dhr/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Antonelli: “Ha sido estresante pero increíble por meternos en primera línea”

Infobae

Greta Alonso publica 'El asesino de invierno', una inquietante novela

Infobae

Vox sigue su propia ruta en un momento crucial para el poder autonómico del PP

Infobae

Russell impone su ley con la primera ‘pole’ de la temporada

Infobae

Teresa Fortuny, sindicalista de 81 años: "Los derechos conquistados no son permanentes"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

EEUU traslada aviones para sus

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

ECONOMÍA

“Huelga a la japonesa”: los

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

DEPORTES

Fede Valverde salva en el

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado