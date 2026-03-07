Russell: “El Mercedes tiene mucho potencial”

Redacción deportes, 7 mar.- El piloto británico de Mercedes, George Russell, se mostró contento por la primera pole conquistada en Australia y aseveró que su monoplaza “tiene mucho potencial” aunque reconoció que “hasta que no llega el primer sábado nunca sabes qué puede pasar. No es sencillo de pilotar y es difícil para los aficionados entenderlo”.

En su opinión, “el coche ha ido genial pese a que habían bajado las temperaturas. Estoy también contento por Kimi (Antonelli) ya que el equipo ha hecho un gran trabajo con este monoplaza”.

Con todo ello, el inglés incidió en su deseo de que “llegue ya mañana la carrera", donde esperan "tener un buen rendimiento”. EFE

