Rueda avisa que a los que sermonean sobre igualdad es a los que "menos caso" se debe hacer

A Coruña, 7 mar (EFE).- Rodeado de mujeres referentes, el titular de la Xunta, que se ha presentado como Alfonso, político y padre de dos hijas, ha avisado este sábado en el acto institucional por el 8M que a todos aquellos que lanzan "sermones" sobre la igualdad es a los que "menos caso" hay que hacer.

En su discurso en A Coruña, el presidente ha apuntado que con este asunto "ya hemos escuchado de todo", y ha prevenido contra ese proceder, porque, además, los que lo practican "no se creen en absoluto" aquello de lo que están hablando, aunque simulen ser "perfectos" y echen "broncas a los demás".

Ha saludado Rueda la llegada, a propuesta de su gobierno, de 'Presentes', una herramienta inteligente que sirve de plataforma online para mujeres que trabajan en los más diversos ámbitos.

El mandatario autonómico ha confesado que aprende mucho en su casa rodeado de mujeres, así como con el equipo de trabajo con las cuatro conselleiras que en esta jornada lo han acompañado, entre ellas la responsable de Política Social, Fabiola García, que ha apuntado en su intervención que si bien el talento "no tiene género" a veces en las oportunidades sí hay "barreras".

"Cuando una mujer avanza no lo hace sola, abre el camino a otras" y cuando se le da visibilidad a estos casos "damos fuerza", han sido otras de las reflexiones de García en las que ha encuadrado el movimiento 'Presentes', que ya recopila dos millares de ejemplos.

EFE

am/oli

(foto)