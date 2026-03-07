Espana agencias

Rubi: "Van a salir once jugadores dispuestos a darnos mucha guerra"

Almería, 7 mar (EFE).- El entrenador de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha manifestado que en el duelo ante la Cultural y Deportiva Leonesa van "a salir once jugadores" a darles "mucha guerra" más allá de la clasificación de los leoneses.

"Es más peligroso ahora un equipo que está peleando por el descenso que cuando quedan tres jornadas, que a lo mejor ya el desgaste anímico, la presión de llevar todo el año intentando salir de abajo y no conseguirlo hace que el equipo a lo mejor se desplome más. Para mí es más difícil ahora estos rivales que de aquí a ocho jornadas", dijo.

La llegada de un nuevo inquilino al banquillo visitante es otro de los factores que Rubi ha analizado con detenimiento, reconociendo la calidad tanto del anterior técnico como del actual en León.

"La Cultural, en campo del Leganés, hace un partidazo y se le escapa la victoria al final. Rubén de la Barrera tengo clarísimo que es un entrenador que con tiempo va a hacer jugar muy bien a los equipos, es un entrenador que le da muchos recursos a sus plantillas y les da mucha variedad en su juego. El cambio viene a intentar cambiar una dinámica de resultado como suelen hacer todos los equipos", consideró.

Respecto al calendario y la presión de jugar en lunes cerrando la jornada, el técnico prefiere centrarse en la importancia de sumar tres puntos para consolidar el ascenso directo sin mirar más allá del próximo lunes.

"Mi mentalidad es ambiciosa, 100%. Quiero el camino directo, pero lo que no quiero es, si no voy por el camino directo, que entremos derrotados al segundo camino. Si no podemos conseguir esas dos primeras plazas, que vamos a pelearlas al máximo, no entrar derrotados a un playoff porque entonces sí que se te va la segunda opción porque generas un estado de que has fracasado y nosotros somos peligrosos", apuntó Rubi. EFE

