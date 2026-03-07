Rossy de Palma, al recibir su Premio Málaga: "Hay que tener los pies en la tierra"

Málaga, 7 mar (EFE).- La actriz Rossy de Palma, que ha recibido este sábado el Premio Málaga en el Festival de Cine en Español de esta ciudad, ha afirmado que con los elogios y los galardones "podemos subirnos y engordarnos, pero hay que tener los pies en la tierra".

"No hago mucho caso a las grandes críticas ni a los grandes piropazos. Mi madre me decía que no me subiera a un gran pedestal", ha señalado la actriz después de recibir el galardón de manos de su hija, Luna Lionne, en una gala celebrada en el Teatro Cervantes y conducida por Mabel Lozano.

"Me alegra no ser mitómana. Cualquier persona que hace una cosa bella, y que le pone amor y poesía en el día a día, también es una artista", ha añadido.

Se ha confesado "abrumada" por los elogios que le han dedicado quienes han glosado su figura en este homenaje, porque está "acostumbrada al cariño, pero no tanto ni tan de golpe".

Su hija Luna ha desvelado que la pregunta que más le han hecho en su vida es qué se siente teniendo como madre a Rossy de Palma. "Siempre respondo que nunca me aburro, y es una respuesta comodín, porque sería muy largo decir todo".

"Es una oda a la otredad, una celebración de la versatilidad, del polifacetismo y de la humanidad profunda y una mujer maravillosa que siempre ha preferido pedir perdón que permiso", ha agregado Luna Lionne.

Carmen Machi, compañera de reparto en la película 'Día de caza', se ha remontado a los 80, cuando la vio actuar con Peor Impossible, en plena Movida madrileña, y "ya flipaba con el grupo y con esta mujer".

"Pensaba que me encantaría ser su amiga, que era una persona que quieres tener a tu lado, y después pasó el tiempo, el mito se volvió más grande y me parecía inaccesible, y finalmente la vida me regaló hacer una película con ella", ha señalado Machi.

La ha calificado como "icónica", algo "que poca gente es", además de "generosa, buena, rápida, inteligente y una persona bellísima y todo corazón".

Blanca Portillo, que también ha compartido elenco con la homenajeada en 'Día de caza', la veía como "una figura a la que se admira y con la que te quedas embobada", y al trabajar con ella ha descubierto "una enorme luz, energía, belleza y una ternura enorme". EFE

