Redondo pide un "último esfuerzo" para "avanzar hacia el futuro" tras 40 años de "decadencia" con el PP en CyL

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, centró parte de su intervención en Soria en el papel de las mujeres rurales y en el impacto que las políticas de los últimos cuarenta años han tenido en la despoblación, especialmente entre la población femenina. Señaló que la partida de cada persona supone una "enmienda a la totalidad" a la gestión política previa, atribuyendo esa fuga a la falta de oportunidades y al desencanto generado por las administraciones anteriores. Desde allí, Redondo llamó a respaldar el proyecto socialista liderado por Carlos Martínez y Pedro Sánchez, resaltando la relevancia de la cita electoral del 15 de marzo para transformar Castilla y León después de casi cuatro décadas de gobiernos conservadores.

Según informó Europa Press, el acto de campaña tuvo lugar en el Palacio de la Audiencia de Soria, con un aforo de alrededor de 500 personas, en el marco del noveno día de actividades previas a los comicios locales. Redondo compartió escenario con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez. Subrayó que el PSOE representa el futuro político de Castilla y León tras décadas de administraciones del Partido Popular, aludiendo a la extensión y recursos energéticos de la región, a la que llamó la "pila de Europa" por su capacidad en renovables.

Durante su discurso, la ministra reiteró el lema del 8 de marzo: "Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance", y criticó el legado conservador que, según ella, ha marcado negativamente el progreso en la comunidad. Redondo describió la situación de Castilla y León tras estos años como “decepcionada y dañada por los incendios”, resaltando con especial énfasis las dificultades del medio rural y la importancia de continuar el esfuerzo hacia una transformación integral de la región.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la ministra denunció la ausencia de apoyo a las leyes de igualdad por parte del Partido Popular, tanto en el pasado como en la presente legislatura. Recordó que esa fuerza política se opuso a normativas como la ley contra la violencia de género, las leyes de igualdad, las de lucha contra los abusos sexuales y la ley de paridad, subrayando que "siempre han estado en contra de todas las leyes de avance en derechos feministas".

Redondo también abordó los recortes en los presupuestos destinados a igualdad durante esos años y la eliminación de instituciones relacionadas, que, según su explicación, solo han logrado ser parcialmente sostenidas gracias a la intervención del gobierno central. Europa Press reportó que la ministra acusó al Partido Popular de recurrir al Tribunal Constitucional para anular estas leyes y de "aliarse con la extrema derecha en un contubernio de extrema derecha y derecha extrema negacionista", señalando que tanto PP como Vox persiguen hacer retroceder a la sociedad en materia de derechos.

Redondo hizo mención al inicio de la legislatura regional, en el que PP y Vox pactaron limitaciones al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, imponiendo requisitos como la obligatoriedad de escuchar el latido fetal, y “ocultaron la ley contra la violencia de género”. Denunció que se trató de una “legislatura de la vergüenza” en la que la coalición terminó rompiéndose, aunque tuvo un efecto claro en la reducción de recursos e instituciones dedicadas a la igualdad, abarcando desde la supresión de consejerías hasta concejalías dedicadas al tema.

En su intervención, la ministra agradeció a las mujeres del ámbito rural y a quienes participan en la política desde una perspectiva feminista, eligiendo quedarse en Castilla y León y "dar la batalla" para alcanzar una sociedad más igualitaria. Subrayó que no es necesario exigir heroísmo a quienes permanecen y trabajan por el cambio, pero insistió en la urgencia de “cambiar la historia y el futuro”, vinculando ello a la trascendencia de los resultados electorales del 15 de marzo.

Europa Press detalló que el discurso de Redondo concluyó insistiendo en la necesidad de un "último esfuerzo" colectivo para lograr "avanzar hacia el futuro" mediante una propuesta que definió como "integradora, feminista y pacifista", con el liderazgo de Martínez como elemento clave para afrontar el desafío de transformar la región tras “cuatro décadas de políticas populares”.

El acto contó, según relató el medio, con la presencia y el apoyo explícito de Pedro Sánchez, quien respaldó la línea defendida por Redondo y la propuesta electoral del PSOE. El evento cerró una jornada decisiva dentro de la campaña, centrada en la igualdad y en la presentación de una alternativa al modelo que, de acuerdo con los portavoces socialistas, ha determinado las últimas décadas en Castilla y León.